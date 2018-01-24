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    Жеребьевка Лиги наций УЕФА состоится сегодня в 14:00

    В среду, 24 января, состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

    Напомним, что данный турнир – новое соревнование УЕФА для сборных заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками. Победители четырех групп Лиги А примут участие в финальной стадии, которая пройдет в июне 2019 года. Остальные команды будут сражаться за повышение в классе, а также получат возможность пробиться на Евро-2020.

    Все 55 сборных были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА (обладатели мест с 1-го по 12-е попали в Лигу А, с 13-го по 24-е – в Лигу В, с 25-го по 39-е – в Лигу С, с 40-го по 55-е – в Лигу D). В рамках каждой Лиги команды в соответствии с их рейтингом были распределены на три (Лиги A и B) или четыре (Лиги C и D) корзины посева.

    Жеребьевка начнется с корзины 4 лиги D. Команды будут распределены по группам от D1 до D4. Затем будет проведена жеребьевка корзин 3, 2, и 1. Жеребьевка в других лигах пройдет по схожей схеме, правда, в группе С1 не будет команды из корзины 4. Группы лиг B и A будут составлены из трех сборных.

    Следующие команды не смогут оказаться в одной группе:

    Лига B: Украина / Россия

    Лига D: Армения / Азербайджан

    Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Следующий розыгрыш пройдет в сезоне 2020/21.

    Вскоре после жеребьевки УЕФА назначит даты проведения и время начала 138 матчей. Список игровых недель приведен ниже, но участники лиг А и В будут задействованы только в четырех из упомянутых окон. В оставшиеся даты они проведут товарищеские матчи.

    Тур 1: 6-8 сентября 2018 года

    Тур 2: 9-11 сентября 2018 года

    Тур 3: 11-13 октября 2018 года

    Тур 4: 14-16 октября 2018 года

    Тур 5: 15-17 ноября 2018 года

    Тур 6: 18-20 ноября 2018 года

    Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года

    Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года

    Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года

    Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 2020 года

    Сборная России узнает соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

    Источник: УЕФА

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    24.01.2018 11:38
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 января 2018, 13:58

      норм, хоть какой то соревновательный смысл появится в товарняках, да и на пользу адекватности рейтинга такие матчи пойдут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 января 2018, 13:42

      Один цикл попробуют,потом вернутся к старой системе )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Сержио 24 января 2018, 13:14

      Вот это поворот!! Ничего себе интрига )) Товарищеские матчи не особо денег приносят УЕФА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2018, 12:57

      бестолковый турнир !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2018, 12:57

      Херней страдают !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 января 2018, 12:44

      Траву в уефа кто поставляет?

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 24 января 2018, 12:30

      я так понимаю этот турнир создан.чтоб уменьшить количество ненужных товарищеских матчей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 24 января 2018, 11:57

      Это наша сборная ещё хорошо отделалась, что попала в лигу В, а не куда-нибудь ниже...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 января 2018, 11:44

      Вроде выглядит все интересно. Только напрягает количество дней, которые под сборные осенью выделены. Надеюсь, в следующий раз будем играть в Лиге А.

      -1
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