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Жеребьевка Лиги наций УЕФА состоится сегодня в 14:00

24 января 2018, 11:38
9

В среду, 24 января, состоится жеребьевка Лиги наций УЕФА. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, что данный турнир – новое соревнование УЕФА для сборных заменит большую часть товарищеских встреч матчами турнирного значения и позволит национальным командам встречаться с равными по силам соперниками. Победители четырех групп Лиги А примут участие в финальной стадии, которая пройдет в июне 2019 года. Остальные команды будут сражаться за повышение в классе, а также получат возможность пробиться на Евро-2020.

Все 55 сборных были распределены по четырем лигам в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА (обладатели мест с 1-го по 12-е попали в Лигу А, с 13-го по 24-е – в Лигу В, с 25-го по 39-е – в Лигу С, с 40-го по 55-е – в Лигу D). В рамках каждой Лиги команды в соответствии с их рейтингом были распределены на три (Лиги A и B) или четыре (Лиги C и D) корзины посева.

Жеребьевка начнется с корзины 4 лиги D. Команды будут распределены по группам от D1 до D4. Затем будет проведена жеребьевка корзин 3, 2, и 1. Жеребьевка в других лигах пройдет по схожей схеме, правда, в группе С1 не будет команды из корзины 4. Группы лиг B и A будут составлены из трех сборных.

Следующие команды не смогут оказаться в одной группе:

Лига B: Украина / Россия

Лига D: Армения / Азербайджан

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Следующий розыгрыш пройдет в сезоне 2020/21.

Вскоре после жеребьевки УЕФА назначит даты проведения и время начала 138 матчей. Список игровых недель приведен ниже, но участники лиг А и В будут задействованы только в четырех из упомянутых окон. В оставшиеся даты они проведут товарищеские матчи.

Тур 1: 6-8 сентября 2018 года

Тур 2: 9-11 сентября 2018 года

Тур 3: 11-13 октября 2018 года

Тур 4: 14-16 октября 2018 года

Тур 5: 15-17 ноября 2018 года

Тур 6: 18-20 ноября 2018 года

Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года

Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года

Стыковые матчи Евро-2020: 26-31 марта 2020 года

Сборная России узнает соперников по Лиге наций. Мы вообще о чем?

Источник: УЕФА
Европа Украина Россия Армения Азербайджан
Комментарии (9)
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bset
1516783467
Вроде выглядит все интересно. Только напрягает количество дней, которые под сборные осенью выделены. Надеюсь, в следующий раз будем играть в Лиге А.
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mdu86
1516784263
Это наша сборная ещё хорошо отделалась, что попала в лигу В, а не куда-нибудь ниже...
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alexivanof197
1516786251
я так понимаю этот турнир создан.чтоб уменьшить количество ненужных товарищеских матчей
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Su27Flanker
1516787086
Траву в уефа кто поставляет?
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dinar7777dinar
1516787863
Херней страдают !
Ответить
dinar7777dinar
1516787873
бестолковый турнир !
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Сержио
1516788879
Вот это поворот!! Ничего себе интрига )) Товарищеские матчи не особо денег приносят УЕФА
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сапёр75
1516790554
Один цикл попробуют,потом вернутся к старой системе )
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FanatSerj
1516791515
норм, хоть какой то соревновательный смысл появится в товарняках, да и на пользу адекватности рейтинга такие матчи пойдут.
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