Монтелла отказался работать с лучшим бомбардиром «Севильи»

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может сменить клубную прописку, сообщает Yahoo Sport. 27-летний француз недоволен своими рабочими отношениями с новым главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Итальянский специалист не рассчитывает на футболиста, который является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне.

Напомним, что на счету Бен-Йеддера в 25 матчах во всех турнирах 16 забитых голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года, в нем прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.