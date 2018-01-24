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    Монтелла отказался работать с лучшим бомбардиром «Севильи»

    Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может сменить клубную прописку, сообщает Yahoo Sport. 27-летний француз недоволен своими рабочими отношениями с новым главным тренером команды Винченцо Монтеллой. Итальянский специалист не рассчитывает на футболиста, который является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне.

    Напомним, что на счету Бен-Йеддера в 25 матчах во всех турнирах 16 забитых голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года, в нем прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 24 января 2018, 11:12

      Этот ***** также гнобил Силву в Милане

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