Каррера: «Максимович интересует «Спартак», но в данном случае мне остается только ждать»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовиче.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят арендовать серба за 2 миллиона.

«Спартак ведет переговоры с «Наполи». Нас игрок интересует, но на данный момент, получается, аренда – единственный реальный вариант. Здесь мне остается только ждать, получу ли я это усиление», – цитирует Карреру Kiss Kiss Radio.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие всего в четырех матчах. Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом за 20 миллионов евро.