Каррера: «Максимович интересует «Спартак», но в данном случае мне остается только ждать»

Советую Спартаку пригласить селекционеров из Шахтера - будут и хорошие игроки и бабки от продаж. Посмотрите сами: Шахтер продал немыслимое количество топовых игроков (заигравших у них!) в топовые клубы (ман сити, ман юнайтед, челси, бавария и тд) и все равно остается одним из лучших клубов восточной Европы. Почему мы никогда ничему не учимся и "граблями вновь усеян наш большой футбольный путь..."
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовиче.
Ранее сообщалось, что красно-белые хотят арендовать серба за 2 миллиона.
«Спартак ведет переговоры с «Наполи». Нас игрок интересует, но на данный момент, получается, аренда – единственный реальный вариант. Здесь мне остается только ждать, получу ли я это усиление», – цитирует Карреру Kiss Kiss Radio.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие всего в четырех матчах. Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом за 20 миллионов евро.