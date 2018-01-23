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  • Каррера: «Максимович интересует «Спартак», но в данном случае мне остается только ждать»

Каррера: «Максимович интересует «Спартак», но в данном случае мне остается только ждать»

23 января 2018, 16:38
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовиче.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят арендовать серба за 2 миллиона.

«Спартак ведет переговоры с «Наполи». Нас игрок интересует, но на данный момент, получается, аренда – единственный реальный вариант. Здесь мне остается только ждать, получу ли я это усиление», – цитирует Карреру Kiss Kiss Radio.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие всего в четырех матчах. Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом за 20 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Максимович Никола Каррера Массимо
Комментарии (10)
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movie
1516717470
еще пару недель подождем и откажемся
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Кинстифа
1516717574
правильно ранее писали, за 10 матчей 2 ляма евро.... Мир сошел сума!!! паршиво работает селекционный отдел у Спартака..... лето запороли. походу и зимой тоже самое выйдет....
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ramos6548
1516718890
брать игрока сейчас в аренду это очень правильно. ИМХО Иначе выкинем кучу денег а он потом не проявит себя.
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Kрейсер
1516718925
Кто в Спартаке занимается переговорами по трансферам? Капец какой-то. Каждое межсезонье, либо "Санта-Барбара", либо "Рабыня Изаура", либо "Вечный зов".
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slavа0508
1516721154
Сомневаюсь что эта сделка состоится,,,Федун уж очень не любит тратить большие деньги на игроков,,,2- 3 ляма от силы 5,,,,и может купить 3-4 дешовых за 2-5 лямов но одного действительно нужного за 20не когда не купит,,,,а сей час как раз лучше одного качествеенного купить в защиту чем кучу так себе,,,,,так себе и из Спартака 2 можно взять,,,,
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Полная Канистра
1516722951
вспомнил слова из песни Газманова ---- Надежда умирает последней....
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OfaZavr
1516723339
ну ладно хоть подтверждение официально что интерес есть а то только журналистские выдумки от которых кругом голова не знаешь чему верить, ладно уж подождем надеюсь все получиться.
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лёха м
1516726339
мутят мутят не до мутят
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СШГЭС
1516730056
Каждый день захожу на сайт посмотреть кого взял Спартак. Как захожу, так и ухожу.
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erma
1516737165
Советую Спартаку пригласить селекционеров из Шахтера - будут и хорошие игроки и бабки от продаж. Посмотрите сами: Шахтер продал немыслимое количество топовых игроков (заигравших у них!) в топовые клубы (ман сити, ман юнайтед, челси, бавария и тд) и все равно остается одним из лучших клубов восточной Европы. Почему мы никогда ничему не учимся и "граблями вновь усеян наш большой футбольный путь..."
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