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    Каррера: «Максимович интересует «Спартак», но в данном случае мне остается только ждать»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовиче.

    Ранее сообщалось, что красно-белые хотят арендовать серба за 2 миллиона.

    «Спартак ведет переговоры с «Наполи». Нас игрок интересует, но на данный момент, получается, аренда – единственный реальный вариант. Здесь мне остается только ждать, получу ли я это усиление», – цитирует Карреру Kiss Kiss Radio.

    В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие всего в четырех матчах. Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом за 20 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 16:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3120

      erma 23 января 2018, 22:52

      Советую Спартаку пригласить селекционеров из Шахтера - будут и хорошие игроки и бабки от продаж. Посмотрите сами: Шахтер продал немыслимое количество топовых игроков (заигравших у них!) в топовые клубы (ман сити, ман юнайтед, челси, бавария и тд) и все равно остается одним из лучших клубов восточной Европы. Почему мы никогда ничему не учимся и "граблями вновь усеян наш большой футбольный путь..."

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 23 января 2018, 20:54

      Каждый день захожу на сайт посмотреть кого взял Спартак. Как захожу, так и ухожу.

      7
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      Рейтинг: +180

      лёха м 23 января 2018, 19:52

      мутят мутят не до мутят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 19:02

      ну ладно хоть подтверждение официально что интерес есть а то только журналистские выдумки от которых кругом голова не знаешь чему верить, ладно уж подождем надеюсь все получиться.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 18:55

      вспомнил слова из песни Газманова ---- Надежда умирает последней....

      7
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 января 2018, 18:25

      Сомневаюсь что эта сделка состоится,,,Федун уж очень не любит тратить большие деньги на игроков,,,2- 3 ляма от силы 5,,,,и может купить 3-4 дешовых за 2-5 лямов но одного действительно нужного за 20не когда не купит,,,,а сей час как раз лучше одного качествеенного купить в защиту чем кучу так себе,,,,,так себе и из Спартака 2 можно взять,,,,

      1
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 23 января 2018, 17:48

      Кто в Спартаке занимается переговорами по трансферам?
      Капец какой-то.
      Каждое межсезонье, либо "Санта-Барбара", либо "Рабыня Изаура", либо "Вечный зов".

      7
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 23 января 2018, 17:48

      брать игрока сейчас в аренду это очень правильно. ИМХО
      Иначе выкинем кучу денег а он потом не проявит себя.

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 января 2018, 17:26

      правильно ранее писали, за 10 матчей 2 ляма евро.... Мир сошел сума!!!
      паршиво работает селекционный отдел у Спартака..... лето запороли. походу и зимой тоже самое выйдет....

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      Рейтинг: +876

      movie 23 января 2018, 17:24

      еще пару недель подождем и откажемся

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