Ринат Билялетдинов: «После счета 8:1 высказывать недовольство было бы неправильно»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов дал оценку своим футболистам после товарищеского матча с «Нефтчи», который завершился со счетом 8:1. Он особенно отметил использованные шансы со стандартных положений.

– Выиграть с таким счетом и высказывать какое-то недовольство, наверное, было бы неправильно. Что касается самой игры, то те моменты, которые привели к такому счету, надо стараться закреплять.

Хорошо сегодня использовались стандарты. Конечно, гарантировать, что каждый раз будет залетать по углам сложно, но игроки показали, что они могут это делать. Несмотря на дождь, поле оказалось достаточно ровным, что позволило нам играть на высоких скоростях. Пропущенный мяч тоже станет поводом для детального разбора.

– Уже получалось больше?

– Ну, можно и так сказать. Опять у нас получилось быстрое начало, которого соперник не ожидал. И если в матче с «Тираной» быстрый гол нам подарил зазевавшийся вратарь, то сегодня мы все организовали сами.

Мне трудно говорить за соперника – может быть они тоже под большими нагрузками, может коллектив не сыгранный, но сегодня мы были гораздо быстрее, что и предопределило такое большое преимущество.