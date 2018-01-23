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    Ринат Билялетдинов: «После счета 8:1 высказывать недовольство было бы неправильно»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов дал оценку своим футболистам после товарищеского матча с «Нефтчи», который завершился со счетом 8:1. Он особенно отметил использованные шансы со стандартных положений.

    – Выиграть с таким счетом и высказывать какое-то недовольство, наверное, было бы неправильно. Что касается самой игры, то те моменты, которые привели к такому счету, надо стараться закреплять.

    Хорошо сегодня использовались стандарты. Конечно, гарантировать, что каждый раз будет залетать по углам сложно, но игроки показали, что они могут это делать. Несмотря на дождь, поле оказалось достаточно ровным, что позволило нам играть на высоких скоростях. Пропущенный мяч тоже станет поводом для детального разбора.

    – Уже получалось больше?

    – Ну, можно и так сказать. Опять у нас получилось быстрое начало, которого соперник не ожидал. И если в матче с «Тираной» быстрый гол нам подарил зазевавшийся вратарь, то сегодня мы все организовали сами.

    Мне трудно говорить за соперника – может быть они тоже под большими нагрузками, может коллектив не сыгранный, но сегодня мы были гораздо быстрее, что и предопределило такое большое преимущество.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    23.01.2018 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 января 2018, 11:44

      Очень тяжело придется Билялетдинову. Тем более осталось всего 10 туров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 23 января 2018, 11:33

      Удачи Ринату на тренерском поприще!
      Молодцы Хабаровчане, так держать и весной в играх РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2018, 11:12

      Есть шанс показать себя Билялетдинову. Тут нет кучи дилетантов во главе клуба, которые распиливают огромные суммы денег, а потом говорят "Ну а что вы хотели? У нас больше хоккей любят".

      4
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