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    Рауш: «Моя цель – сыграть на чемпионате мира-2018»

    Новичок «Динамо» Константин Рауш признался, что советовался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым при переходе в московский клуб.

    – Со Станиславом Черчесовым разговаривали на тему вашего перехода в «Динамо»?

    – Ну, конечно, говорили. Позвонил ему, рассказал о таком варианте.

    – И какова была его реакция?

    – Он мне рассказал, как все работает в «Динамо», и заметил, что это может быть очень правильным шагом для меня в карьере.

    – Желание сыграть на домашнем чемпионате мира – одна из главных причин переезда в Россию?

    – Конечно, это моя цель. Но, как я уже сказал, всегда мечтал поиграть в России. Никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, больше меня в Россию не позвали бы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 01:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 22 января 2018, 10:45

      хто это??

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > NeoNaTe 22 января 2018, 17:12

      да уж,- это ж рауш, не знал?

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > koli4ka 22 января 2018, 17:35

      уж извините =(

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 22 января 2018, 08:03

      Как бы в нашем болоте не затухнуть в спортивном плане , про бабло базара нет , в нашем дурдоме на лавке больше получают , чем средние европейские игроки - трудяги !

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