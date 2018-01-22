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Рауш: «Моя цель – сыграть на чемпионате мира-2018»

22 января 2018, 01:53
4

Новичок «Динамо» Константин Рауш признался, что советовался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым при переходе в московский клуб.

– Со Станиславом Черчесовым разговаривали на тему вашего перехода в «Динамо»?

– Ну, конечно, говорили. Позвонил ему, рассказал о таком варианте.

– И какова была его реакция?

– Он мне рассказал, как все работает в «Динамо», и заметил, что это может быть очень правильным шагом для меня в карьере.

– Желание сыграть на домашнем чемпионате мира – одна из главных причин переезда в Россию?

– Конечно, это моя цель. Но, как я уже сказал, всегда мечтал поиграть в России. Никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, больше меня в Россию не позвали бы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Динамо Россия Рауш Константин Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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ROSTOV SUPER
1516597416
Как бы в нашем болоте не затухнуть в спортивном плане , про бабло базара нет , в нашем дурдоме на лавке больше получают , чем средние европейские игроки - трудяги !
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NeoNaTe
1516607119
хто это??
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