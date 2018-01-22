Рауш: «Моя цель – сыграть на чемпионате мира-2018»

Новичок «Динамо» Константин Рауш признался, что советовался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым при переходе в московский клуб.

– Со Станиславом Черчесовым разговаривали на тему вашего перехода в «Динамо»?

– Ну, конечно, говорили. Позвонил ему, рассказал о таком варианте.

– И какова была его реакция?

– Он мне рассказал, как все работает в «Динамо», и заметил, что это может быть очень правильным шагом для меня в карьере.

– Желание сыграть на домашнем чемпионате мира – одна из главных причин переезда в Россию?

– Конечно, это моя цель. Но, как я уже сказал, всегда мечтал поиграть в России. Никогда не знаешь, что будет завтра. Может быть, больше меня в Россию не позвали бы.