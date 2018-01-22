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    Каррера: «Посоветовал Джикии отнестись к ситуации оптимистично»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал Георгию Джикии скорейшего восстановления после травмы.

    Напомним, что игрок сборной России ранее получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    – Четко осознал, какую серьезную травму получил Георгий. Я сам через подобное проходил, когда сам был футболистом. Безусловно, ощущения крайне неприятные.

    – Как быстро пообщались с Георгием? Что сказали?

    – Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:38

      правильно Массимо нужные слова сказал, раз так случилось остается это принимать а оптимизм в этом деле лучшее лекарство.

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