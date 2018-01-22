Каррера: «Посоветовал Джикии отнестись к ситуации оптимистично»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера пожелал Георгию Джикии скорейшего восстановления после травмы.

Напомним, что игрок сборной России ранее получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

– Четко осознал, какую серьезную травму получил Георгий. Я сам через подобное проходил, когда сам был футболистом. Безусловно, ощущения крайне неприятные.

– Как быстро пообщались с Георгием? Что сказали?

– Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее.