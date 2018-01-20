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    Бензема оправился от травмы и может принять участие в матче с «Депортиво»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может появиться на поле в завтрашней встрече 20-го тура Примеры с «Депортиво».

    Сообщается, что француз полностью оправился от мышечной травмы, которую он получил 23 декабря в матче 17-го тура против «Барселоны» (0:3).

    В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 18-ти матчах за сливочных.

    Поединок «Реал» – «Депортиво» состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляция игры.

    Источник: L' Equipe

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    20.01.2018 17:31
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