Бензема оправился от травмы и может принять участие в матче с «Депортиво»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может появиться на поле в завтрашней встрече 20-го тура Примеры с «Депортиво».

Сообщается, что француз полностью оправился от мышечной травмы, которую он получил 23 декабря в матче 17-го тура против «Барселоны» (0:3).

В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи в 18-ти матчах за сливочных.

Поединок «Реал» – «Депортиво» состоится в воскресенье, 21 января, и начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляция игры.