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  • Глава Федерации футбола Норвегии на фоне допингового скандала призывает исключить сборную России из соревнований

Глава Федерации футбола Норвегии на фоне допингового скандала призывает исключить сборную России из соревнований

20 января 2018, 15:36
23

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен подчеркнул, что сборную России стоит отстранить от участия в международных соревнованиях, если российские игроки действительно причастны к допинговому скандалу.

«Если футбол в России – это также часть контролируемой руководством государства допинговой системы, то стоит рассматривать исключение сборной из соревнований, как это было сделано в других видах спорта. Тем не менее футбол – командная игра, поэтому нужно понять, в какой степени футболисты сборной России замешаны в этом вопросе. Раньше мы не имели представления, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию», – приводит слова Свендсена Keir Radnedge.

В декабре ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства, запросила у РФС информацию о 19-ти подозрительных пробах игроков из РФПЛ. Протоколы по 11-ти из футболистов были отправлены в ФИФА. Среди них: Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Петр Немов («Крылья Советов»), болгарин Благо («Терек»), Сергей Чепчугов, Марио Фернандес, японец Кейсуке Хонда, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Олеся Машина, Дарья Мещерякова (обе – женская юношеская сборная России) и Владимир Обухов (юношеская сборная России).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия
Комментарии (23)
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Parham
1516452148
На своих посмотри!! Эти отголоски и заявления - признак прикрываемости своих косяков и провалов!
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Garrincha58
1516452618
тупой НЕвикинг, а муDак!
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tyjtyjk56k5
1516453660
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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anatolich72
1516455024
Как же Европа любит американскую соску сосать
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VikNMar
1516455222
Надо его поставить раком и засунуть " допинг " в одно место ..... Норвежские биатлонисты и лыжники килограммами его жрут по фальшивым диагнозам .
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vladimir-7
1516457893
Ещё один придурок нашёлся, но теперь из Норвегии. Как они все любят этих англо-саксонцев и обожают в засос целовать их дупло.
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Tsigan
1516458806
Этому норвежцу наверное Обама позвонил и сказал говори так и так)
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Zenmaster
1516459089
На своих наркоманов зимних видов спорта смотри -- КУЕСОС !!!
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Нас Много
1516462447
Направление старший брат задал - шавки стараются. Как бы нам научиться класть на них болт так, чтобы им было тяжело, а нам весело...
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OfaZavr
1516463570
даже и неудивительно, инструкция есть вот и действует согласно плану недоброжелателей.
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