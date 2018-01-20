Глава Федерации футбола Норвегии на фоне допингового скандала призывает исключить сборную России из соревнований

Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен подчеркнул, что сборную России стоит отстранить от участия в международных соревнованиях, если российские игроки действительно причастны к допинговому скандалу.

«Если футбол в России – это также часть контролируемой руководством государства допинговой системы, то стоит рассматривать исключение сборной из соревнований, как это было сделано в других видах спорта. Тем не менее футбол – командная игра, поэтому нужно понять, в какой степени футболисты сборной России замешаны в этом вопросе. Раньше мы не имели представления, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию», – приводит слова Свендсена Keir Radnedge.

В декабре ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства, запросила у РФС информацию о 19-ти подозрительных пробах игроков из РФПЛ. Протоколы по 11-ти из футболистов были отправлены в ФИФА. Среди них: Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Петр Немов («Крылья Советов»), болгарин Благо («Терек»), Сергей Чепчугов, Марио Фернандес, японец Кейсуке Хонда, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Олеся Машина, Дарья Мещерякова (обе – женская юношеская сборная России) и Владимир Обухов (юношеская сборная России).