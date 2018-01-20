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    Глава Федерации футбола Норвегии на фоне допингового скандала призывает исключить сборную России из соревнований

    Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен подчеркнул, что сборную России стоит отстранить от участия в международных соревнованиях, если российские игроки действительно причастны к допинговому скандалу.

    «Если футбол в России – это также часть контролируемой руководством государства допинговой системы, то стоит рассматривать исключение сборной из соревнований, как это было сделано в других видах спорта. Тем не менее футбол – командная игра, поэтому нужно понять, в какой степени футболисты сборной России замешаны в этом вопросе. Раньше мы не имели представления, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты – сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию», – приводит слова Свендсена Keir Radnedge.

    В декабре ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства, запросила у РФС информацию о 19-ти подозрительных пробах игроков из РФПЛ. Протоколы по 11-ти из футболистов были отправлены в ФИФА. Среди них: Роман Шишкин («Локомотив»), Владимир Габулов («Анжи»), Петр Немов («Крылья Советов»), болгарин Благо («Терек»), Сергей Чепчугов, Марио Фернандес, японец Кейсуке Хонда, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Олеся Машина, Дарья Мещерякова (обе – женская юношеская сборная России) и Владимир Обухов (юношеская сборная России).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2018 15:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 января 2018, 00:31

      докторов вызывайте срочно!!!!!Еще один шизофреник,теперь из Норвегии...может голову отморозил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 января 2018, 23:56

      В своих лыжах и биатлоне,разберитесь.... а то,не спортсмены,а одни инвалиды-астматики...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 января 2018, 20:41

      идите на х у, й!Какой-то член из Норвегии запищал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 января 2018, 20:21

      А не пошли вы на*

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:52

      даже и неудивительно, инструкция есть вот и действует согласно плану недоброжелателей.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2018, 18:45

      Ещё один услужливо прогнулся под напором американчлена.Кстати Хонда и Благо здесь при чём?Нам и за них отвечать?Родя-юродивый совсем распоясался!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 января 2018, 18:34

      Направление старший брат задал - шавки стараются. Как бы нам научиться класть на них болт так, чтобы им было тяжело, а нам весело...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2018, 17:38

      На своих наркоманов зимних видов спорта смотри -- КУЕСОС !!!

      11
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 20 января 2018, 17:33

      Этому норвежцу наверное Обама позвонил и сказал говори так и так)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2018, 17:18

      Ещё один придурок нашёлся, но теперь из Норвегии. Как они все любят этих
      англо-саксонцев и обожают в засос целовать их дупло.

      7
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