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    Хавбек «Спартака» Фернандо сообщил о желании перейти в топовый клуб Италии

    Полузащитник «Спартака» Фернандо отметил, что хотел бы в будущем вернуться в Италию. Бразилец до перехода в московский клуб выступал за «Сампдорию».

    «Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком», и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

    Надеюсь ли вернуться в Италию в топ-клуб? Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с топ-футболистами. Если бы была такая возможность, с удовольствием воспользовался бы ею. Но в данный момент я счастлив тем, что меня окружает в «Спартаке». Здесь у меня действующий контракт, которым я абсолютно доволен. Посмотрим, как будет развиваться моя карьера дальше», – сказал Фернандо.

    Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 11:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 20 января 2018, 15:02

      ДО ФЕРНАНДО ВЕС СКИНУТЬ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 января 2018, 14:18

      Мечтать не вредно,но когда его все устраивает в Спартаке,никаких сомнительных переходов он делать не будет.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 января 2018, 14:17

      У нас во всех клубах задачи серьёзные!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 января 2018, 13:59

      Нормальное желание,нормального игрока.Жаль до наших никак не дойдёт,что в заграничные клубы по блату и за бабки не берут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 января 2018, 12:58

      Сиди уж в Спартаке ............подольше.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 12:09

      все хотят играть в топовых европейских клубах, но только не российские игроки...

      4
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