Хавбек «Спартака» Фернандо сообщил о желании перейти в топовый клуб Италии

Полузащитник «Спартака» Фернандо отметил, что хотел бы в будущем вернуться в Италию. Бразилец до перехода в московский клуб выступал за «Сампдорию».

«Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком», и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Надеюсь ли вернуться в Италию в топ-клуб? Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с топ-футболистами. Если бы была такая возможность, с удовольствием воспользовался бы ею. Но в данный момент я счастлив тем, что меня окружает в «Спартаке». Здесь у меня действующий контракт, которым я абсолютно доволен. Посмотрим, как будет развиваться моя карьера дальше», – сказал Фернандо.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.