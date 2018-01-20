Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хавбек «Спартака» Фернандо сообщил о желании перейти в топовый клуб Италии

Хавбек «Спартака» Фернандо сообщил о желании перейти в топовый клуб Италии

20 января 2018, 11:57
6

Полузащитник «Спартака» Фернандо отметил, что хотел бы в будущем вернуться в Италию. Бразилец до перехода в московский клуб выступал за «Сампдорию».

«Рассчитываю провести еще много лет в футболе. Сейчас у меня действующий контракт со «Спартаком», и я абсолютно счастлив здесь. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Надеюсь ли вернуться в Италию в топ-клуб? Я амбициозный футболист и всегда хотел играть в командах с серьезными задачами, выступающих в ведущих лигах мира, конкурировать с топ-футболистами. Если бы была такая возможность, с удовольствием воспользовался бы ею. Но в данный момент я счастлив тем, что меня окружает в «Спартаке». Здесь у меня действующий контракт, которым я абсолютно доволен. Посмотрим, как будет развиваться моя карьера дальше», – сказал Фернандо.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фернандо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Joko21
1516439342
все хотят играть в топовых европейских клубах, но только не российские игроки...
Ответить
Диктор
1516442335
Сиди уж в Спартаке ............подольше.
Ответить
anatolich72
1516445943
Нормальное желание,нормального игрока.Жаль до наших никак не дойдёт,что в заграничные клубы по блату и за бабки не берут.
Ответить
APchelov
1516447027
У нас во всех клубах задачи серьёзные!
Ответить
zigbert
1516447098
Мечтать не вредно,но когда его все устраивает в Спартаке,никаких сомнительных переходов он делать не будет.
Ответить
Магомед898989
1516449721
ДО ФЕРНАНДО ВЕС СКИНУТЬ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
5
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
13
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
2
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
2
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+