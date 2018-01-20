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    Фернандо объяснил, почему прибыл на сбор «Спартака» позже остальных

    Полузащитник «Спартака» Фернандо признал, что пока не смог выучить русский язык для нормального общения. Футболист также рассказал, почему прибыл позже остальных на сбор команды в ОАЭ.

    «Еще не выучил русский язык должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.

    Почему прибыл на сбор позже остальных? Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, что нам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15-20 часов! Сюда, в Дубай ехал из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже других», – сказал Фернандо.

    Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 10:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 января 2018, 13:59

      На северах есть такое понятие "дорожные дни" ,так что всё законно.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 января 2018, 13:23

      такая смешная отговорка, получается что из Рио гораздо дольше лететь в Дубаи чем из Москвы. Наверное , по географии у него было 2.

      0
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 20 января 2018, 13:17

      Опоздал потому, что готовился к побегу в тёплые края.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2018, 12:26

      да не беда наверстает всё

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 января 2018, 11:00

      Хороший штраф помог бы легче перенести долгий путь. Если считает, что ему полагаются дополнительные сутки - трое на дорогу, то почему бы заранее не договориться о продлении отпуска с руководством, чтобы это не выглядело как "я болт клал на ваши правила"?

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Eddyson 20 января 2018, 11:06

      так он вроде и договорился и сам Массимо разрешил всем бразильцам опоздать на пару дней)

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > OfaZavr 20 января 2018, 11:36

      "Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12-го они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11 января. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я", — цитирует итальянского специалиста...

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Eddyson 20 января 2018, 11:44

      Пускай 3 мяча забивает по одному за день,,,в первых трёх матчах и простим,,,

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Eddyson 20 января 2018, 18:07

      это высказывание его я тоже видел но после он вроде говорил что разрешил им опоздать если я ничего не путаю)

      0
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