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  • Фернандо объяснил, почему прибыл на сбор «Спартака» позже остальных

Фернандо объяснил, почему прибыл на сбор «Спартака» позже остальных

20 января 2018, 10:38
9

Полузащитник «Спартака» Фернандо признал, что пока не смог выучить русский язык для нормального общения. Футболист также рассказал, почему прибыл позже остальных на сбор команды в ОАЭ.

«Еще не выучил русский язык должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.

Почему прибыл на сбор позже остальных? Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, что нам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15-20 часов! Сюда, в Дубай ехал из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже других», – сказал Фернандо.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (9)
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Eddyson
1516435253
Хороший штраф помог бы легче перенести долгий путь. Если считает, что ему полагаются дополнительные сутки - трое на дорогу, то почему бы заранее не договориться о продлении отпуска с руководством, чтобы это не выглядело как "я болт клал на ваши правила"?
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Полная Канистра
1516440390
да не беда наверстает всё
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mamba9090909
1516443424
Опоздал потому, что готовился к побегу в тёплые края.
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raritet
1516443811
такая смешная отговорка, получается что из Рио гораздо дольше лететь в Дубаи чем из Москвы. Наверное , по географии у него было 2.
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77SAM
1516445989
На северах есть такое понятие "дорожные дни" ,так что всё законно.
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