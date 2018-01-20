Фернандо объяснил, почему прибыл на сбор «Спартака» позже остальных

На северах есть такое понятие "дорожные дни" ,так что всё законно.
Полузащитник «Спартака» Фернандо признал, что пока не смог выучить русский язык для нормального общения. Футболист также рассказал, почему прибыл позже остальных на сбор команды в ОАЭ.
«Еще не выучил русский язык должным образом! Да, многие слова у меня уже давно на слуху, и на тренировках проблем не возникает. И потом, я ведь знаком с итальянским, так что легко понимаю Массимо Карреру. Но вне футбольного поля мне сложнее.
Почему прибыл на сбор позже остальных? Да, у нас, бразильцев, на три-четыре дня отдыха больше. Но это связано с тем, что нам тяжело и долго было добираться домой, а потом обратно. По 15-20 часов! Сюда, в Дубай ехал из Рио-де-Жанейро. Поэтому добрался до отеля чуть позже других», – сказал Фернандо.
Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.