«Спартак» может купить бразильца, которым интересовался «Удинезе»

«Спартак» рассматривает вариант подписания Игора Рабелло, выступающего за «Ботафого» на позиции полузащитника.

Красно-белые уже начали переговоры по трансферу 22-летнего бразильца. Предлагаемые клубом условия не разглашаются.

Ранее «Ботафого» отклонил предложение по Рабелло от «Удинезе». Итальянский клуб планировал заплатить за хавбека 3,5 миллиона долларов.

Воспитанник «Ботафого» подписал взрослый контракт в июле 2014 года. В сезоне-2017/18 он сыграл в 44 матчах всех турниров, в которых забил два мяча и получил девять желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что завтра – последний срок для «Спартака» завершить сделку по покупке защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.