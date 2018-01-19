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  • «Спартак» может купить бразильца, которым интересовался «Удинезе»

«Спартак» может купить бразильца, которым интересовался «Удинезе»

19 января 2018, 23:11
8

«Спартак» рассматривает вариант подписания Игора Рабелло, выступающего за «Ботафого» на позиции полузащитника.

Красно-белые уже начали переговоры по трансферу 22-летнего бразильца. Предлагаемые клубом условия не разглашаются.

Ранее «Ботафого» отклонил предложение по Рабелло от «Удинезе». Итальянский клуб планировал заплатить за хавбека 3,5 миллиона долларов.

Воспитанник «Ботафого» подписал взрослый контракт в июле 2014 года. В сезоне-2017/18 он сыграл в 44 матчах всех турниров, в которых забил два мяча и получил девять желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что завтра – последний срок для «Спартака» завершить сделку по покупке защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Ботафого
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1516394582
Спартак может купить,Спартак может купить...знаете,это похоже на то,что просто на этом сайте хваляться тем,что у Спартака есть деньги на практически любого игрока. Надеюсь Спартак привезёт в Россию Максимовича-это все таки интересный игрок!!!
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Робинзон
1516398652
честно говоря эта пустая болтовня умотала уже балаболы .
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Полная Канистра
1516413616
опять тра- та -та мы везём с собой кота
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oyabun
1516422081
А что, лимит уже отменили в России? Собираемся брать защитника бразильца, полузащитника тоже оттуда. А такие варианты как защитник Караваев и полузащитник Рауш Спартак почему то совершенно не интересуют. Все больше прихожу к мысли что трансферы в клубе вовсе не для усиления команды совершаются, а скорее для проворачивания денежных махинаций. Импортные "шоколадки" то намного больше стоят, значит и откатов с них неизмеримо больше получить можно
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Gornostay
1516427159
Cпартак все собирается купить. Долго собирается,пора уже продавать))
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Сильвербой
1516429539
Потенциально правильно все конечно же, Промесу нужно искать замену уже сейчас, что бы игрок к лету был уже адаптирован к команде! Только вот насколько качественное это будет приобретение, вопрос!!!
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niko5
1516431067
Это же было и летом!Спартак молчит,а базар разводят журналюги,что бы потом сказать,что слишком много было вариантов-поэтому результат будет таким же!!!Так что будем ждать Джикию из госпиталя!!
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OfaZavr
1516434114
может то может но купит ли вот в чем вопрос, а журналистские выдумки уже приелись.
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