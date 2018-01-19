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    «Спартак» может купить бразильца, которым интересовался «Удинезе»

    «Спартак» рассматривает вариант подписания Игора Рабелло, выступающего за «Ботафого» на позиции полузащитника.

    Красно-белые уже начали переговоры по трансферу 22-летнего бразильца. Предлагаемые клубом условия не разглашаются.

    Ранее «Ботафого» отклонил предложение по Рабелло от «Удинезе». Итальянский клуб планировал заплатить за хавбека 3,5 миллиона долларов.

    Воспитанник «Ботафого» подписал взрослый контракт в июле 2014 года. В сезоне-2017/18 он сыграл в 44 матчах всех турниров, в которых забил два мяча и получил девять желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что завтра – последний срок для «Спартака» завершить сделку по покупке защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

    Источник: Globo

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    19.01.2018 23:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:41

      может то может но купит ли вот в чем вопрос, а журналистские выдумки уже приелись.

      3
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      Рейтинг: +223

      niko5 20 января 2018, 09:51

      Это же было и летом!Спартак молчит,а базар разводят журналюги,что бы потом сказать,что слишком много было вариантов-поэтому результат будет таким же!!!Так что будем ждать Джикию из госпиталя!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2018, 09:25

      Потенциально правильно все конечно же, Промесу нужно искать замену уже сейчас, что бы игрок к лету был уже адаптирован к команде! Только вот насколько качественное это будет приобретение, вопрос!!!

      4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 января 2018, 08:45

      Cпартак все собирается купить. Долго собирается,пора уже продавать))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 января 2018, 07:21

      А что, лимит уже отменили в России? Собираемся брать защитника бразильца, полузащитника тоже оттуда. А такие варианты как защитник Караваев и полузащитник Рауш Спартак почему то совершенно не интересуют. Все больше прихожу к мысли что трансферы в клубе вовсе не для усиления команды совершаются, а скорее для проворачивания денежных махинаций. Импортные "шоколадки" то намного больше стоят, значит и откатов с них неизмеримо больше получить можно

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2018, 05:00

      опять тра- та -та мы везём с собой кота

      4
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 20 января 2018, 00:50

      честно говоря эта пустая болтовня
      умотала уже
      балаболы
      .

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 23:43

      Спартак может купить,Спартак может купить...знаете,это похоже на то,что просто на этом сайте хваляться тем,что у Спартака есть деньги на практически любого игрока.
      Надеюсь Спартак привезёт в Россию Максимовича-это все таки интересный игрок!!!

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