Джикия: «Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после разрыва крестообразной связки в товарищеском матче.

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить взаимностью и передаю каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишете мне много приятных слов, которые на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

В связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту.

Мне очень приятно. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимыйtext», – сказал футболист в видео, которое опубликовал в инстаграме с названием «I'll be back» (я вернусь).

Из-за повреждения в игре против «Шанхай СИПГ» 24-летний игрок может не попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее предложил верить в скорое восстановление Джикии.