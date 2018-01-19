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    Джикия: «Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после разрыва крестообразной связки в товарищеском матче.

    «В связи с огромным количеством писем, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить взаимностью и передаю каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишете мне много приятных слов, которые на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

    В связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту.

    Мне очень приятно. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимыйtext», – сказал футболист в видео, которое опубликовал в инстаграме с названием «I'll be back» (я вернусь).

    Из-за повреждения в игре против «Шанхай СИПГ» 24-летний игрок может не попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее предложил верить в скорое восстановление Джикии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.01.2018 23:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 января 2018, 17:18

      давай уже выходи быстрее..

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 20 января 2018, 16:20

      Единственного нормального нашего защитника на ЧМ потеряли(

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 20 января 2018, 13:00

      мы все ждём

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 20 января 2018, 11:43

      Молодец Жора. Главное не падать духом, и верить, что все будет ещё лучше.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:34

      Молодец, Георгий не переживай все будет хорошо! Здоровья и всего наилучшего!

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 20 января 2018, 10:08

      Скоро вернусь... В лучшем случае, к началу следующего чемпионата России. Будет не хватать нам Георгия.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      alex1004 20 января 2018, 09:23

      Выздоравливай! Ты очень нужен клубу и сборной!

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 20 января 2018, 08:32

      Выздоравливай, Георгий.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 января 2018, 08:24

      Мне очень обидно за то, что ты возможно останешься без ЧМ, хотя ты заслуживаешь его в полной мере. Один из лидеров Сборной в ближайшие 8-10 лет. Конечно же если будет на то воля Всевышнего.

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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 20 января 2018, 02:37

      поправляйся скорее Джика!!!

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