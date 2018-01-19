Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия: «Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо»

Джикия: «Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо»

19 января 2018, 23:00
18

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после разрыва крестообразной связки в товарищеском матче.

«В связи с огромным количеством писем, которые поступили мне за эти два дня, я не мог не ответить взаимностью и передаю каждому из вас огромное спасибо. Мне очень приятно и очень важно, что вы пишете мне много приятных слов, которые на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

В связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту.

Мне очень приятно. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь, и все будет хорошо. С вами ваш любимыйtext», – сказал футболист в видео, которое опубликовал в инстаграме с названием «I'll be back» (я вернусь).

Из-за повреждения в игре против «Шанхай СИПГ» 24-летний игрок может не попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее предложил верить в скорое восстановление Джикии.

text

Публикация от text (@georgiy_14)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shurik45
1516393495
Здоровья тебе ,Георгий. Это тяжелое время для любого футболиста.
Ответить
Sergej-74
1516393547
Вот так не удачно начал сезон,здоровья
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516397376
Ждём скорейшего возвращения на поле, Георгий. Надеемся на чудо!
Ответить
АртурZaСМ
1516425899
Мне очень обидно за то, что ты возможно останешься без ЧМ, хотя ты заслуживаешь его в полной мере. Один из лидеров Сборной в ближайшие 8-10 лет. Конечно же если будет на то воля Всевышнего.
Ответить
Krics
1516426351
Выздоравливай, Георгий.
Ответить
OfaZavr
1516433692
Молодец, Георгий не переживай все будет хорошо! Здоровья и всего наилучшего!
Ответить
MDAR
1516437813
Молодец Жора. Главное не падать духом, и верить, что все будет ещё лучше.
Ответить
лёха м
1516442419
мы все ждём
Ответить
AnTiNeHrEsT
1516454414
Единственного нормального нашего защитника на ЧМ потеряли(
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1516457939
давай уже выходи быстрее..
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
5
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
2
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
11
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
6
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+