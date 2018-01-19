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«Локомотив» может купить Шатова на замену Тарасову

19 января 2018, 20:32
22

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Железнодорожники» ищут техничного футболиста, способного играть на фланге. Учитывая, что «Зенит» все равно пытается пристроить 27-летнего полузащитника, «Локомотив» видится хорошим вариантов для всех трех сторон.

Московский клуб пока не планирует продлевать контракт Дмитрия Тарасова, который рассчитан до конца текущего сезона. Стало быть, освободившееся место в зарплатной ведомости мог бы занять Шатов», – сообщил источник.

Ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не взял Шатова на тренировочный сбор. Игрок сборной России тренировался с дублирующим составом.

В текущем сезоне Шатов отдал пять голевых передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Россия Тарасов Дмитрий Шатов Олег
Комментарии (22)
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Каратель помойников
1516383802
за что его так Transfermarkt оценивает? ему цена 2 куба газа+годовой абонемент на электричку
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anatolich72
1516384460
Думаю не прогадает.
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ololoshka
1516385452
где логика отпускать Шатова в Локо?источник пьяный что-ли?Шатов + ко всему дороже тарасова,даже если того продадут,денег на шатова не хватит
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mdu86
1516387629
Для Шатова это огромный шанс попасть на ЧМ 2018...
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polt
1516387943
Зенит это собака на сене. Ни вашим не нашим, лучше сгноит в Зените-2
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Бубновский
1516390018
...шатов вместо тарасова - это конечно смешно! но дело не в этом....покупать локо точно его не станет (просто нет таких преференций материальных), в аренду - другое дело! отдаст ли зенит шатова самому реальному претенденту на чемпионство? нет конечно!...поэтому - утка чистой воды...ну а бузова, как обычно, просто жаль...так и не стал он мужиком
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Антон bx14e
1516392914
я бы взял парней из третьей лиги или из общеобразовательной школы..у них есть цель! у шатова-нет!
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loko-the_best
1516403770
Вариант идеальный как для Шатова, так и для Локо, но только вот Зенит прямому конкуренту отдаст сильного, хоть и ненужного, игрока за очень приличную сумму, поэтому трансфер вряд ли состоится в ближайшее время.
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x-x-x-x-x
1516404977
это для Олега хорошо
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zra78
1516435548
Единственный футболёр из нашего чемпа которого я хотел бы видеть в Локо!!!
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