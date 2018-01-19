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    «Локомотив» может купить Шатова на замену Тарасову

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

    «Железнодорожники» ищут техничного футболиста, способного играть на фланге. Учитывая, что «Зенит» все равно пытается пристроить 27-летнего полузащитника, «Локомотив» видится хорошим вариантов для всех трех сторон.

    Московский клуб пока не планирует продлевать контракт Дмитрия Тарасова, который рассчитан до конца текущего сезона. Стало быть, освободившееся место в зарплатной ведомости мог бы занять Шатов», – сообщил источник.

    Ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не взял Шатова на тренировочный сбор. Игрок сборной России тренировался с дублирующим составом.

    В текущем сезоне Шатов отдал пять голевых передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.01.2018 20:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 января 2018, 06:52

      хпапро

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 21 января 2018, 01:05

      прямому конкуренту не отдадут

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 20 января 2018, 11:05

      Единственный футболёр из нашего чемпа которого я хотел бы видеть в Локо!!!

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 января 2018, 09:57

      Достаточно приемлемый вариант, если Дмитрий не продлит контракт и уйдёт!

      0
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 20 января 2018, 07:35

      Шатов людей калечить не умеет. Ну какая это замена? ******** или как его , (Верблюндя?) берите. Это точно замена.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 января 2018, 02:36

      это для Олега хорошо

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 20 января 2018, 02:16

      Вариант идеальный как для Шатова, так и для Локо, но только вот Зенит прямому конкуренту отдаст сильного, хоть и ненужного, игрока за очень приличную сумму, поэтому трансфер вряд ли состоится в ближайшее время.

      -2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 января 2018, 23:15

      я бы взял парней из третьей лиги или из общеобразовательной школы..у них есть цель! у шатова-нет!

      -2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:26

      ...шатов вместо тарасова - это конечно смешно! но дело не в этом....покупать локо точно его не станет (просто нет таких преференций материальных), в аренду - другое дело! отдаст ли зенит шатова самому реальному претенденту на чемпионство? нет конечно!...поэтому - утка чистой воды...ну а бузова, как обычно, просто жаль...так и не стал он мужиком

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Бубновский 19 января 2018, 23:13

      От него едва ли будет польза..
      столько позиций можно реально и относительно "недорого" усилить,что...меня щас тут остальные болельщики не поймут..

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 января 2018, 21:52

      Зенит это собака на сене. Ни вашим не нашим, лучше сгноит в Зените-2

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