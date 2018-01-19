«Локомотив» может купить Шатова на замену Тарасову

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Железнодорожники» ищут техничного футболиста, способного играть на фланге. Учитывая, что «Зенит» все равно пытается пристроить 27-летнего полузащитника, «Локомотив» видится хорошим вариантов для всех трех сторон.

Московский клуб пока не планирует продлевать контракт Дмитрия Тарасова, который рассчитан до конца текущего сезона. Стало быть, освободившееся место в зарплатной ведомости мог бы занять Шатов», – сообщил источник.

Ранее главный тренер петербуржцев Роберто Манчини не взял Шатова на тренировочный сбор. Игрок сборной России тренировался с дублирующим составом.

В текущем сезоне Шатов отдал пять голевых передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов евро.