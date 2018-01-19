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    Агент Мусы: «Переговоров с ЦСКА не было, но все возможно»

    Тони Харрис, агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, прокомментировал возможное возвращение игрока в ЦСКА.

    «Ахмед должен играть в футбол, поэтому подыскиваем ему варианты.

    Вернется ли он в ЦСКА? Пока переговоров между «Лестером» и ЦСКА нет, но все возможно», – сказал агент футболиста.

    25-летний нигериец в текущем сезоне сыграл в семи матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. Сумма его перехода в «Лестер» составила 19,5 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 20:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:15

      а разговору на дворе, шо на базаре...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:13

      ...неплохая экономия...на разницу можно пол года зряплату основе платить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 20:23

      не гинер столько денег не даст !

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > dinar7777dinar 19 января 2018, 20:27

      ну может быть аренда

      4
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