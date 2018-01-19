Агент Мусы: «Переговоров с ЦСКА не было, но все возможно»

Тони Харрис, агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, прокомментировал возможное возвращение игрока в ЦСКА.
«Ахмед должен играть в футбол, поэтому подыскиваем ему варианты.
Вернется ли он в ЦСКА? Пока переговоров между «Лестером» и ЦСКА нет, но все возможно», – сказал агент футболиста.
25-летний нигериец в текущем сезоне сыграл в семи матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. Сумма его перехода в «Лестер» составила 19,5 миллионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»