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    Источник: «Севилья» не интересуется Смоловым, «Зениту» он отказал. Зимой Федор может перейти только в АПЛ»

    «Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал об интересе «Севильи» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    По информации источника, сведения не соответствуют реальности.

    «Севилья» не интересуется Смоловым. АПЛ – единственная лига, где он может оказаться этой зимой.

    «Зениту» Федор уже отказал», – говорится в заметке источника.

    Форвард забил 10 мячей и отдал два голевых паса в 15 играх всех турниров текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о возможном переходе 27-летнего Смолова в «Вест Хэм».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.01.2018 16:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 января 2018, 20:48

      Если он действительно отказал Зениту (во что я не очень верю), то он молодец. У Манчини он бы сгнил.

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 января 2018, 19:16

      В третий дивизион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 18 января 2018, 18:16

      А ничего, что ему 27?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 января 2018, 18:11

      Переход в АПЛ это лучший вариант для Смолова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 января 2018, 17:58

      Что-то и в англию он особо не торопиться, похоже и там особо не нужен никому!

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 18 января 2018, 17:45

      Федя кучу трепливых журналюг кормит.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 17:45

      РЕСПЕКТ ФЁДОР,где угодно но не в зените, ну не хочет он быть картонным чемпионом.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 > anatolich72 18 января 2018, 20:49

      На хер он нам нужен!

      -2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 января 2018, 17:11

      В Краснодаре получает не мало, я думаю... Если уезжать, то в Европу, всё правильно!)

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2018, 17:00

      Не. Не будет толку от наших футболистов. У них на уме далеко не футбол.

      0
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      Рейтинг: +15

      tuborg6767 > APchelov 18 января 2018, 17:08

      Да он спокойно с командой тренируется и в ус не дует!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 16:48

      Епрст...., окромя Феди,новостей нет... судя по источникам,он уже в Германии,Англии,и где-то бл.. ещё,должен играть...

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