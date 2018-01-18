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  • Источник: «Севилья» не интересуется Смоловым, «Зениту» он отказал. Зимой Федор может перейти только в АПЛ»

Источник: «Севилья» не интересуется Смоловым, «Зениту» он отказал. Зимой Федор может перейти только в АПЛ»

18 января 2018, 16:39
13

«Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал об интересе «Севильи» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

По информации источника, сведения не соответствуют реальности.

«Севилья» не интересуется Смоловым. АПЛ – единственная лига, где он может оказаться этой зимой.

«Зениту» Федор уже отказал», – говорится в заметке источника.

Форвард забил 10 мячей и отдал два голевых паса в 15 играх всех турниров текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о возможном переходе 27-летнего Смолова в «Вест Хэм».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Севилья Зенит Краснодар Вест Хэм Смолов Федор
Комментарии (13)
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Ruryu
1516283293
Епрст...., окромя Феди,новостей нет... судя по источникам,он уже в Германии,Англии,и где-то бл.. ещё,должен играть...
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APchelov
1516284009
Не. Не будет толку от наших футболистов. У них на уме далеко не футбол.
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mig28
1516284704
В Краснодаре получает не мало, я думаю... Если уезжать, то в Европу, всё правильно!)
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anatolich72
1516286712
РЕСПЕКТ ФЁДОР,где угодно но не в зените, ну не хочет он быть картонным чемпионом.
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Братья Васильевы
1516286749
Федя кучу трепливых журналюг кормит.
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Сильвербой
1516287512
Что-то и в англию он особо не торопиться, похоже и там особо не нужен никому!
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a-rakhmatov
1516288290
Переход в АПЛ это лучший вариант для Смолова.
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Жентус
1516288587
А ничего, что ему 27?
Ответить
Urry
1516292183
В третий дивизион
Ответить
Вомбат
1516297694
Если он действительно отказал Зениту (во что я не очень верю), то он молодец. У Манчини он бы сгнил.
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