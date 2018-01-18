Источник: «Севилья» не интересуется Смоловым, «Зениту» он отказал. Зимой Федор может перейти только в АПЛ»

Если он действительно отказал Зениту (во что я не очень верю), то он молодец. У Манчини он бы сгнил.
«Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал об интересе «Севильи» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.
По информации источника, сведения не соответствуют реальности.
«Севилья» не интересуется Смоловым. АПЛ – единственная лига, где он может оказаться этой зимой.
«Зениту» Федор уже отказал», – говорится в заметке источника.
Форвард забил 10 мячей и отдал два голевых паса в 15 играх всех турниров текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о возможном переходе 27-летнего Смолова в «Вест Хэм».