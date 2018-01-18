Источник: «Севилья» не интересуется Смоловым, «Зениту» он отказал. Зимой Федор может перейти только в АПЛ»

«Бомбардир» со ссылкой на Mundo Deportivo писал об интересе «Севильи» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

По информации источника, сведения не соответствуют реальности.

«Севилья» не интересуется Смоловым. АПЛ – единственная лига, где он может оказаться этой зимой.

«Зениту» Федор уже отказал», – говорится в заметке источника.

Форвард забил 10 мячей и отдал два голевых паса в 15 играх всех турниров текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о возможном переходе 27-летнего Смолова в «Вест Хэм».