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Смолов может перейти в «Севилью»

18 января 2018, 14:21
31

«Севилья» интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

По информации издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего форварда в качестве альтернативы игрокам АПЛ. Спортивный директор Оскар Ариас ранее не смог провести переговоры с английскими клубами.

На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной России в «Вест Хэм».

Источник: Mundodeportivo
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (31)
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kepим
1516274603
Куда только не перешел смолов
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Татарин за ЦСКА
1516274708
хех,а главное останется в красноадре
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RedWhiteFans2
1516274906
Смолов за последний месяц переходил во все известные команды Европы. Вот у него пиар -компания работает не покладая рук. Глядишь и правда какой-нибудь Брайтон клюнет.
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Kulima
1516274934
Оо, еще и Севилья в борьбу включилась. Итого: Боруссия, Реал, Ренн, Севилья, Вест Хэм, 2 турецких клуба. Вот это выбор, аж глаза разбегаются, а перейдет скорее в Зенит
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Axe111
1516274947
А может и не перейти Может в крылья советов перейти а может не перейти В габалу тоже может, а может не может??????? ****ню пишите
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makson_klim
1516275466
Все,ребята...дальше уже некуда...Следующая станция-деградация!!!Писать нечего больше.Авторы.....аууууу.Где только Смолов уже не играл,может вы про фифу пишете...между собой рубитесь?Юмористы!!!
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Магомед898989
1516278866
куда только Федора не отправляют, в итоге дальше клубов РПФЛ он и не отправиться. агент набивает цену на игрока.
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Болельщик Реал Мадрида
1516280075
Ух ты,а с утра переходил в Боруссию !!!
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СШГЭС
1516285591
Федя, зачем тебе идти в этот бардак, пыли потихоньку в Краснодаре, покажи себя на ЧМ, потом за тебя гранды спорить будут.
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OfaZavr
1516288936
давайте уж разом все клубы Европы перечислите куда он может перейти чтобы каждый день новость не придумывать)
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