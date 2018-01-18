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    Смолов может перейти в «Севилью»

    «Севилья» интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

    По информации издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего форварда в качестве альтернативы игрокам АПЛ. Спортивный директор Оскар Ариас ранее не смог провести переговоры с английскими клубами.

    На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной России в «Вест Хэм».

    Источник: Mundodeportivo

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    18.01.2018 14:21
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 18 января 2018, 18:31

      Так то идеальный вариант для адаптации к Европе и играм в еврокубках с другим уровнем амбиций, нежели было в Краснодаре.
      Да и на виду был бы у всех скаутов, мог бы быть не плохой трамплин.
      Но не перейдёт в Севилью, ибо в клубе бардак и не до Федора им, кмк.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:22

      давайте уж разом все клубы Европы перечислите куда он может перейти чтобы каждый день новость не придумывать)

      3
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 18 января 2018, 17:55

      Смолов может перейти куда угодно. Беда только в том, что наши бревна никому не нужны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 января 2018, 17:26

      Федя, зачем тебе идти в этот бардак, пыли потихоньку в Краснодаре, покажи себя на ЧМ, потом за тебя гранды спорить будут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2018, 16:53

      счастливый смолов во всех странах побывал я тоже хочу так попутешествовать

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 января 2018, 16:27


      Как сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на свой источник, информация об интересе «Севильи» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову не соответствует действительности.

      — «Севилья» не интересуется Смоловым. АПЛ — единственная лига, где он может оказаться этой зимой. «Зениту» Федор уже отказал, — отметил источник.

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 18 января 2018, 16:16

      на мой взгляд Севилья самый идеальный вариант для Фёдора, но останется он всё равно в Краснодаре...

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 января 2018, 15:54

      Ух ты,а с утра переходил в Боруссию !!!

      2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 18 января 2018, 15:54

      LERDAV. Очередное "БЛА,БЛА" где и чем черпаются новости, НУ дождитесьй истенной правды одного перехода. НЕУЖЕЛИ В МИРЕ ФУТБОЛА не о чем писать кроме "ФЕЙКОВ" теряете лицо спортивного издания

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 18 января 2018, 15:47

      Да никуда он не уйдет..там же пахать надо..

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