Смолов может перейти в «Севилью»

Так то идеальный вариант для адаптации к Европе и играм в еврокубках с другим уровнем амбиций, нежели было в Краснодаре.
Да и на виду был бы у всех скаутов, мог бы быть не плохой трамплин.
Но не перейдёт в Севилью, ибо в клубе бардак и не до Федора им, кмк.
«Севилья» интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.
По информации издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего форварда в качестве альтернативы игрокам АПЛ. Спортивный директор Оскар Ариас ранее не смог провести переговоры с английскими клубами.
На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной России в «Вест Хэм».