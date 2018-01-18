Смолов может перейти в «Севилью»

«Севилья» интересуется нападающим «Краснодара» Федором Смоловым. Об этом сообщил ресурс Mundo Deportivo.

По информации издания, испанский клуб рассматривает кандидатуру 27-летнего форварда в качестве альтернативы игрокам АПЛ. Спортивный директор Оскар Ариас ранее не смог провести переговоры с английскими клубами.

На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока сборной России в «Вест Хэм».