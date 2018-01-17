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  • Пейчинович: «Паниковать должен «Спартак» и другие преследователи, а не «Локомотив». Мы же лидируем»

Пейчинович: «Паниковать должен «Спартак» и другие преследователи, а не «Локомотив». Мы же лидируем»

17 января 2018, 23:23
14

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– После «Ниццы» у вас «Спартак». Ещенко недавно сказал «СЭ»: «Надо выигрывать, чтобы сократилось отставание, и у «Локомотива» началась паника». Что вы ему ответите?

– Мы ответим на поле. Паниковать должен «Спартак» и другие преследователи, а не мы. Мы же лидируем.

– У вас отрыв восемь очков. Кого считаете главным конкурентом?

– Тех, кто сейчас находится ближе к нам. На сегодня – «Зенит» и «Спартак», но после следующего тура ситуация может поменяться. Знаю, что и «Краснодар» с ЦСКА рядом.

– До начала сезона в «Локо» мало кто верил, но вы не считаете такой отрыв сюрпризом. Объясните.

– Ну какой же это сюрприз! Мы много лет не выигрывали чемпионат России, и сейчас время пришло. Но «Локомотив» всегда был и остается большим клубом. Вспомните: три-четыре года назад мы целый сезон шли в лидерах, но в конце чемпионата упустили первое место и финишировали третьими. Сюрприз – это «Лестер», но не мы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Пейчинович Неманья
Комментарии (14)
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кузнецов артем
1516223157
В прошлом сезоне вы были 8, но нече сольете Спартаку потом Зениту и Краснодару и на 5 закончите. Сольете Спартаку и посыпетесь , а после Спартака Урал а потом Ахмат а потом Амкар потом Ростов дерби с Динамо Уфа и наконец 28 тур Краснодар 29 Зенит и на последок Арсенал. Какое вам чемпионство вы посыпетесь
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Диктор
1516246832
финишировали третьим...............так же будет и в этом году.
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bumer_moscow
1516254385
rrffgg
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