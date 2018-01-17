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    Пейчинович: «Паниковать должен «Спартак» и другие преследователи, а не «Локомотив». Мы же лидируем»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне.

    На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – После «Ниццы» у вас «Спартак». Ещенко недавно сказал «СЭ»: «Надо выигрывать, чтобы сократилось отставание, и у «Локомотива» началась паника». Что вы ему ответите?

    – Мы ответим на поле. Паниковать должен «Спартак» и другие преследователи, а не мы. Мы же лидируем.

    – У вас отрыв восемь очков. Кого считаете главным конкурентом?

    – Тех, кто сейчас находится ближе к нам. На сегодня – «Зенит» и «Спартак», но после следующего тура ситуация может поменяться. Знаю, что и «Краснодар» с ЦСКА рядом.

    – До начала сезона в «Локо» мало кто верил, но вы не считаете такой отрыв сюрпризом. Объясните.

    – Ну какой же это сюрприз! Мы много лет не выигрывали чемпионат России, и сейчас время пришло. Но «Локомотив» всегда был и остается большим клубом. Вспомните: три-четыре года назад мы целый сезон шли в лидерах, но в конце чемпионата упустили первое место и финишировали третьими. Сюрприз – это «Лестер», но не мы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 23:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 января 2018, 08:46

      rrffgg

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2018, 06:40

      финишировали третьим...............так же будет и в этом году.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 января 2018, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В прошлом сезоне вы были 8, но нече сольете Спартаку потом Зениту и Краснодару и на 5 закончите. Сольете Спартаку и посыпетесь , а после Спартака Урал а потом Ахмат а потом Амкар потом Ростов дерби с Динамо Уфа и наконец 28 тур Краснодар 29 Зенит и на последок Арсенал. Какое вам чемпионство вы посыпетесь

      -9
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > кузнецов артем 18 января 2018, 00:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ухахххаахххаха, самое смешное, что сейчас Семина боготворят, лучший тренер РФ

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > кузнецов артем 18 января 2018, 00:14

      ты знаешь лучше?
      или знаешь что-то о Семине?Откуда он её и сколько по времени поднимал до уровня чемпиона!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > кузнецов артем 18 января 2018, 00:17

      а кто тебе из РФПЛ нравится?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > кузнецов артем 18 января 2018, 02:55

      Артёмушка кузнецов, мне кажется тебе надо меньше сидеть у компьютера. Твой организм дает сбой.....

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > 18 января 2018, 03:03

      Про Газзаева тоже ничего плохого не скажу.мне кажется он собирал во единое Жиркова тамбовского,Чиди Одиа,Карвальо,Вагнера,и прочих(дуду,рамона и тд),Самодин и Салугин при нем начинали,тот же Ваня Таранов(Самара теперь)..
      Кубок УЕФА помню взяли в 2005-м! у меня тогда был праздник какой-то..то ли последний звонок,то ли ДР..В общем помню: утром прихожу,спать лёг(типа никто меня не учуял))),все на работу ушли,а я смотрю новости и узнаю,что ЦСКА выиграл!) последний гол-пинок Вагнера)))

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Антон bx14e 18 января 2018, 10:45

      До 8 места он в прошлом сезоне поднялся

      -1
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      ...
      Рейтинг: +191

      Juic > кузнецов артем 18 января 2018, 13:07

      Влажные подростковые мечты))))

      1
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