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    Бердыев: «Хотели привести в «Рубин» Полоза, Ерохина и Кузяева, но «Зенит» вовремя активизировался»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который вернулся в Казань в июне 2017 года, рассказал, с какими игроками в составе он был готов гарантировать руководству клуба участие в Лиге Европы на следующий сезон.

    В текущем сезоне после 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 23 очка.

    – Какие позиции хотелось бы усилить зимой?

    – Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду.

    – Правда, что вы хотели видеть Кузяева в «Рубине»?

    – Правда. И был большой шанс, что он перейдет. Хотели привести сюда Полоза, Ерохина и Кузяева.

    – Значит, его скачок в этом сезоне вас не удивил?

    – Нет, Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в «Ростов». Тогда мы не договорились с клубом.

    – Сверху эти трансферы одобрили?

    – Я ведь список составил и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками «Рубина». «Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы». В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и «Зенит» активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого... Потом понял, что будет непросто.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.01.2018 10:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 января 2018, 19:49

      11 место- это возмездие.Даже Ростов выше,хотя почти вся команда свалила.

      0
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > андрей андреев 17 января 2018, 20:15

      Ты календарь наш после перерыва видел ? Вот это и всё выше ... Валера дай бог чтобы в ФНЛ не опустил досрочно..

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Африканскaя чумa cвинeй 17 января 2018, 21:28

      Я к тому,что так ,как сделал Бердыев,не делается.А насчёт Валеры....сам думаю что пипец(((

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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 17 января 2018, 13:25

      Будучи в Ростове, этот туркмен, уже с рубином планы на еврозону составлял! Ну и к...ёл. Отсиделся, попилил призовые, подобрал людей, наиграл их,плечо вратарю ''вылечил'', слил еврозону для Ростова, подельники подготовили аэродром в Казани и собирался туда всем табором отвалить. Но Бог не Тимошка, видит немножко. Обломилось.

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 января 2018, 12:46

      Всё к лучшему. Главное Бердыев знает кого и что нужно для результата. И ещё неизвестно, кто больше потерял клуб или игроки.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Рубинище 18 января 2018, 01:47

      Вот это точно сказано...

      0
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      Рейтинг: +125

      игрок68 17 января 2018, 11:43

      губу раскатал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 11:27

      слишком долго запрягал глядишь Зенит и не успел бы пригласить этих бездарей и некудышних аргентинцев бы тогда столько не на покупал

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Garrincha58 17 января 2018, 20:12

      Эти бездари, было дело, вам даже с Халком насухую напихали и у Лигочемпионской Баварии выиграли, а не как вы у Лигоевропной/УЕФА

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 января 2018, 11:04

      Цыган, хотел из Ростова увести, а вот облом

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      Рейтинг: +17971

      арейская > кузнецов артем 18 января 2018, 01:49

      Почему всё-же цыган, он-же туркмен...

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      Рейтинг: +906

      Football06 17 января 2018, 10:44

      Полоза и Ерохина лучше бы взяли может раскрылись бы или хотя бы то что они сделали не потеряли бы, а Вот Кузяев нашел свою команду

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