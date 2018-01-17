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  • Бердыев: «Хотели привести в «Рубин» Полоза, Ерохина и Кузяева, но «Зенит» вовремя активизировался»

Бердыев: «Хотели привести в «Рубин» Полоза, Ерохина и Кузяева, но «Зенит» вовремя активизировался»

17 января 2018, 10:42
12

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который вернулся в Казань в июне 2017 года, рассказал, с какими игроками в составе он был готов гарантировать руководству клуба участие в Лиге Европы на следующий сезон.

В текущем сезоне после 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 23 очка.

– Какие позиции хотелось бы усилить зимой?

– Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду.

– Правда, что вы хотели видеть Кузяева в «Рубине»?

– Правда. И был большой шанс, что он перейдет. Хотели привести сюда Полоза, Ерохина и Кузяева.

– Значит, его скачок в этом сезоне вас не удивил?

– Нет, Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в «Ростов». Тогда мы не договорились с клубом.

– Сверху эти трансферы одобрили?

– Я ведь список составил и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками «Рубина». «Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы». В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и «Зенит» активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого... Потом понял, что будет непросто.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Ростов Полоз Дмитрий Ерохин Александр Кузяев Далер Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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Football06
1516175095
Полоза и Ерохина лучше бы взяли может раскрылись бы или хотя бы то что они сделали не потеряли бы, а Вот Кузяев нашел свою команду
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кузнецов артем
1516176264
Цыган, хотел из Ростова увести, а вот облом
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Garrincha58
1516177636
слишком долго запрягал глядишь Зенит и не успел бы пригласить этих бездарей и некудышних аргентинцев бы тогда столько не на покупал
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игрок68
1516178638
губу раскатал
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Рубинище
1516182406
Всё к лучшему. Главное Бердыев знает кого и что нужно для результата. И ещё неизвестно, кто больше потерял клуб или игроки.
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Чехов на Садовой
1516184720
Будучи в Ростове, этот туркмен, уже с рубином планы на еврозону составлял! Ну и к...ёл. Отсиделся, попилил призовые, подобрал людей, наиграл их,плечо вратарю ''вылечил'', слил еврозону для Ростова, подельники подготовили аэродром в Казани и собирался туда всем табором отвалить. Но Бог не Тимошка, видит немножко. Обломилось.
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андрей андреев
1516207747
11 место- это возмездие.Даже Ростов выше,хотя почти вся команда свалила.
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