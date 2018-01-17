Бердыев: «Хотели привести в «Рубин» Полоза, Ерохина и Кузяева, но «Зенит» вовремя активизировался»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, который вернулся в Казань в июне 2017 года, рассказал, с какими игроками в составе он был готов гарантировать руководству клуба участие в Лиге Европы на следующий сезон.

В текущем сезоне после 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 23 очка.

– Какие позиции хотелось бы усилить зимой?

– Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду.

– Правда, что вы хотели видеть Кузяева в «Рубине»?

– Правда. И был большой шанс, что он перейдет. Хотели привести сюда Полоза, Ерохина и Кузяева.

– Значит, его скачок в этом сезоне вас не удивил?

– Нет, Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в «Ростов». Тогда мы не договорились с клубом.

– Сверху эти трансферы одобрили?

– Я ведь список составил и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками «Рубина». «Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы». В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и «Зенит» активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого... Потом понял, что будет непросто.