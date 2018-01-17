Эмерсон может сменить «Рому» на «Челси»

Защитник «Ромы» Эмерсон входит в сферу трансферных интересов «Челси», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Британцы готовы подписать 23-летнего бразильца в январе. Футболист лишь недавно восстановился после разрыв передней крестообразной связки, постепенно втягиваясь в сезон.

Известно, что за бразильцем следят также «Ливерпуль» и «Ювентус».

В текущем сезоне Эмерсон выходил на поле в трех матчах во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.