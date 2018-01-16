Иванович травмировался на сборе «Зенита»

«Зенит» проводит тренировочный сбор в Дубае.

Вечерняя тренировка команды Роберто Манчини завершилась двусторонним матчем. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Защитник Бранислав Иванович после занятия прошел медицинское обследование. По его результатам тренерский штаб решил, что 33-летний серб будет тренироваться самостоятельно от семи до 10 дней.

Напомним, петербургский клуб ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды чемпионата.

Матчи чемпионата России возобновятся в марте.