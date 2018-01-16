Чернов: «Мог вернуться в ЦСКА уже сейчас, но решил доиграть сезон в «Урале»

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды в «Урале», заявил, что имел возможность вернуться в армейский клуб уже нынешней зимой.

Игрок присоединился к екатеринбуржцам прошлым летом. В арендном соглашении есть пункт, согласно которому красно-синие могут вернуть футболиста по завершении первой части сезона. И руководство ЦСКА такой вариант рассматривало. Тем не менее сам Чернов принял решение доиграть чемпионат в составе «Урала».

«У меня действительно была возможность вернуться в ЦСКА уже сейчас. Взвесив все за и против, принял решение: лучше доиграть сезон в Екатеринбурге. Здесь мне доверяют, есть возможность регулярно получать игровую практику, а это сейчас самое главное. Моя основная задача на остаток сезона – сыграть как можно больше матчей за «Урал», а в ЦСКА вернуться летом, уже состоявшимся футболистом», – сказал Чернов.