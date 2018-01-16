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    Чернов: «Мог вернуться в ЦСКА уже сейчас, но решил доиграть сезон в «Урале»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды в «Урале», заявил, что имел возможность вернуться в армейский клуб уже нынешней зимой.

    Игрок присоединился к екатеринбуржцам прошлым летом. В арендном соглашении есть пункт, согласно которому красно-синие могут вернуть футболиста по завершении первой части сезона. И руководство ЦСКА такой вариант рассматривало. Тем не менее сам Чернов принял решение доиграть чемпионат в составе «Урала».

    «У меня действительно была возможность вернуться в ЦСКА уже сейчас. Взвесив все за и против, принял решение: лучше доиграть сезон в Екатеринбурге. Здесь мне доверяют, есть возможность регулярно получать игровую практику, а это сейчас самое главное. Моя основная задача на остаток сезона – сыграть как можно больше матчей за «Урал», а в ЦСКА вернуться летом, уже состоявшимся футболистом», – сказал Чернов.

    Источник: Бобсоккер

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    16.01.2018 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 16 января 2018, 21:44

      Мудрые слова, все бы русские футболисты так думали...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 января 2018, 21:06

      Ну правильно. Как раз Игнаш и Вася на пенсию летом уйдут - место в основном составе появится

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 января 2018, 19:14

      И это правильно! Мудрые слова. Опыт в РФПЛ

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