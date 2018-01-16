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  • Промес: «Нельзя называть человека «обезьяной», а «шоколадка» – это вполне нормально»

Промес: «Нельзя называть человека «обезьяной», а «шоколадка» – это вполне нормально»

16 января 2018, 16:54
29

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что не видит ничего оскорбительного в словах защитника команды Георгия Джикии по отношению к темнокожим игрокам красно-белых.

В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами... Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки»... Как по мне – это вполне нормально. Нельзя называть кого-то «обезьяной», например, – это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды.

В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», – сказал Промес.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Промес Квинси Роша Педро
Комментарии (29)
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1516111776
вот слышали ФИФУШНИКИ с саксами что он сказал и отвалите от клуба //шоколад мармелад зефир ириска крем -желе это горько- сладкие продукты// да чё вам рассказывать вы же болваны до вас не дойдёт
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Чикомас
1516112921
Промес оказался умней английских журналюг.
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Vratarь
1516113214
Встретились раз шоколадка со сметанкой, и ну друг друга фотографировать, приговаривая: " Какая ты чёрненькая, да текучая; а ты какая беленькая , да густая". Катился мимо огурец, подслушал их и думает: "Какой я, право, упругий, весь в пупырышках, ну, просто член какой-то. О! Да не какой-то, а член комитета по этике УЕФА, ФИФА, и, вообще, ответственный член западного сообщества". Подумал он, и отнял фотоаппарат у шоколадки со сметанкой, и давай обижаться...
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за ЦСКА с 1980г
1516113685
По моему англичане всё делают для того,что бы им здесь....понравилось.
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кеша_КБ
1516116030
- Промес - красавец! и на поле и по жизни!, талантливый , образованный и остроумный человек!!!, и Джикия , на мой взгляд, вполне был адекватен в своих высказываниях!, а "комитету по этике" - только бы бабла срубить...по поводу, без повода...тоже мне - правосудьи.
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Куртуазные манеры
1516116286
Так человек произошел от обезьяны или от шоколадки?
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slavа0508
1516117774
Молодец Антоха адекватный парень!!!!!!!!!!!!!!
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Сильвербой
1516118216
Да если бы дело было в "шоколадках"! Дело ведь совсем в другом!!!
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OfaZavr
1516119000
смысл в оправданиях если они это специально делают против России и доказывать им что-то бесполезно.
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батог
1516119392
Все нормально Антоха!!! А козлы они разного цвета бывают!
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