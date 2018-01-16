Промес: «Нельзя называть человека «обезьяной», а «шоколадка» – это вполне нормально»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что не видит ничего оскорбительного в словах защитника команды Георгия Джикии по отношению к темнокожим игрокам красно-белых.

В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами... Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки»... Как по мне – это вполне нормально. Нельзя называть кого-то «обезьяной», например, – это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды.

В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», – сказал Промес.