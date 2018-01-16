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    Промес: «Нельзя называть человека «обезьяной», а «шоколадка» – это вполне нормально»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что не видит ничего оскорбительного в словах защитника команды Георгия Джикии по отношению к темнокожим игрокам красно-белых.

    В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором Джикия назвал бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

    Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. Позже «Спартак» удалил публикацию и принес извинения всем, кого это могло задеть.

    «Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Все это раздуто журналистами... Но я знаю правду, а не то, что написано. «Шоколадки»... Как по мне – это вполне нормально. Нельзя называть кого-то «обезьяной», например, – это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды.

    В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», – сказал Промес.

    Источник: Sport24

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    16.01.2018 16:54
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 16 января 2018, 20:15

      Промес, мы все тебя любим, но зачем русскому сайту рассказывать что 2*2=4, ты это у себя в Нидерландах объясни. Там ведь 99% населения уверены, что 2*2=5.

      2
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:52


      Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://xx.org.ua/kachokdoma

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 16 января 2018, 19:34

      Наверное,вскоре и Адриано,Фернандо и Роша,опубликуют опровержение... а пресс-службе Спартака,надо обвинить британские СМИ,в разжигании расизма...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 16 января 2018, 19:18

      Как сказал Пьер Нарцис: "не бывает руских берез, без черных полос."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 16 января 2018, 19:16

      Все нормально Антоха!!! А козлы они разного цвета бывают!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 19:10

      смысл в оправданиях если они это специально делают против России и доказывать им что-то бесполезно.

      8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 января 2018, 18:56

      Да если бы дело было в "шоколадках"! Дело ведь совсем в другом!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 января 2018, 18:49

      Молодец Антоха адекватный парень!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2018, 18:34

      Вот красава

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 16 января 2018, 18:24

      Так человек произошел от обезьяны или от шоколадки?

      1
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