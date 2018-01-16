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    Нобоа может вернуться в Эквадор

    Футбольный клуб из Эквадора «Эмелек» готов пригласить в свой состав полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщает Radio Caravana. Стороны приступили к переговорам, но они идут тяжело. Осложняет дело высокие запросы с российской стороны.

    Напомним, эквадорец переехал в Россию в 2007 году. Он перешел в «Рубин» именно из «Эмелека». За «Зенит» Нобоа выступает с 2017 года.

    Сейчас футболист находится в ОАЭ, где клуб с берегов Невы проходит предсезонную подготовку перед стартом весенней части российского чемпионата.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 16 января 2018, 13:36

      Это вряд ли - жена не отпустит) да и он еще востребован

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > El_Chori 16 января 2018, 14:16

      Как игрок ротации, очень даже.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 января 2018, 11:44

      а что они думали мы же не бананы продаём

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