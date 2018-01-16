Нобоа может вернуться в Эквадор

Футбольный клуб из Эквадора «Эмелек» готов пригласить в свой состав полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа, сообщает Radio Caravana. Стороны приступили к переговорам, но они идут тяжело. Осложняет дело высокие запросы с российской стороны.

Напомним, эквадорец переехал в Россию в 2007 году. Он перешел в «Рубин» именно из «Эмелека». За «Зенит» Нобоа выступает с 2017 года.

Сейчас футболист находится в ОАЭ, где клуб с берегов Невы проходит предсезонную подготовку перед стартом весенней части российского чемпионата.