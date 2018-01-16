Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игроки «Зенита» сдали лактотест в ОАЭ

    Футболисты «Зенита» продолжают подготовительный сбор в ОАЭ к весенней части чемпионата России. Сегодня, 16 января, у них уже состоялась первая из двух запланированных на день тренировок.

    Игроки, разделившись на две группы, сдали лактотест в спорткомплексе NAS. Это процедура, при которой у спортсменов на фоне нагрузки берут анализ крови.

    Занятием руководили тренеры по физподготовке, а главный тренер команды Роберто Манчини внимательно наблюдал за процессом от кромки поля.

    Напомним, что в рамках учебно-тренировочного сбора сине-бело-голубые проведут три товарищеских матча. На 22 января запланирована игра с «Копенгагеном», 25 января — со «Славией», 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +125

      игрок68 16 января 2018, 12:55

      удачи мужики

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11