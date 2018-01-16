Игроки «Зенита» сдали лактотест в ОАЭ

Футболисты «Зенита» продолжают подготовительный сбор в ОАЭ к весенней части чемпионата России. Сегодня, 16 января, у них уже состоялась первая из двух запланированных на день тренировок.

Игроки, разделившись на две группы, сдали лактотест в спорткомплексе NAS. Это процедура, при которой у спортсменов на фоне нагрузки берут анализ крови.

Занятием руководили тренеры по физподготовке, а главный тренер команды Роберто Манчини внимательно наблюдал за процессом от кромки поля.

Напомним, что в рамках учебно-тренировочного сбора сине-бело-голубые проведут три товарищеских матча. На 22 января запланирована игра с «Копенгагеном», 25 января — со «Славией», 28 января — с «Гуанчжоу Эвергранд».