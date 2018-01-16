«Барселону» не устроило предложение «Интера» по Рафинье

Руководство «Барселоны» отклонило предложение «Интера» по трансферу полузащитника Рафиньи Алькантары. Итальянцы предлагали взять бразильца в аренду с возможностью последующего выкупа за 20 миллионов евро.

В офисе каталонского клуба посчитали эту сумму недостаточной. «Барса» оценивает своего игрока минимум в 35 миллионов евро плюс бонусы. Такая цифра вряд ли устроит миланский клуб. Кроме того, «Барселона» хочет, чтобы покупка Рафиньи после окончания срока аренды была обязательным условием.

Напомним, что Рафинья не принимал участия в матчах с апреля 2017 года из-за травм. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года.