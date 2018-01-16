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    «Барселону» не устроило предложение «Интера» по Рафинье

    Руководство «Барселоны» отклонило предложение «Интера» по трансферу полузащитника Рафиньи Алькантары. Итальянцы предлагали взять бразильца в аренду с возможностью последующего выкупа за 20 миллионов евро.

    В офисе каталонского клуба посчитали эту сумму недостаточной. «Барса» оценивает своего игрока минимум в 35 миллионов евро плюс бонусы. Такая цифра вряд ли устроит миланский клуб. Кроме того, «Барселона» хочет, чтобы покупка Рафиньи после окончания срока аренды была обязательным условием.

    Напомним, что Рафинья не принимал участия в матчах с апреля 2017 года из-за травм. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года.

    Источник: Marca

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    16.01.2018 07:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 16 января 2018, 09:54

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 16 января 2018, 09:53

      да пошли они игрок давно уже не играет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2018, 08:43

      Понятно, что хотят выжать 120% из ситуации, нужно как-то отбивать трансферы Дембеле и Коутиньо. Но, согласен с Don Diablo, что тут и 20 - это новогодний подарок. Понятное дело, что сейчас бешенные цены на игроков, и может в своём лучшем виде он эти 35 и стоил бы, но парень же из лазарета выходит не чаще Вермалена. Кто будет платить 35 лямов за игрока, который будет постоянно лечится? Тут нужно без раздумий продавать, даже за 10, потому что на данный момент Рафинья получает зарплату ни за что, на ровном месте, ещё и в копеечку влетает клубу его лечение.

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