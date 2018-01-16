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    Бышовец: «В сегодняшнем «Локомотиве» Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил перспективы воспитанника «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова. Специалист не верит, что ему будет проще пробиться в основной состав «Локо», чем «Рубина», за который он сейчас выступает.

    «Думаю, в сегодняшнем «Локомотиве» получить игровую практику Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине». С другой стороны, «Локомотив» весной ждет очень сложный отрезок сезона с ключевыми матчами во внутреннем первенстве и стадией плей-офф в Лиге Европы.

    В таких условиях возможна серьезная ротация, поэтому длина скамейки должна быть соответствующей, и Рифат сможет получить свой шанс. А дальше все будет зависеть только от него самого», – считает Бышовец.

    Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова в свои ряды этой зимой.

    Источник: Известия

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    16.01.2018 07:18
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