Бышовец: «В сегодняшнем «Локомотиве» Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил перспективы воспитанника «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова. Специалист не верит, что ему будет проще пробиться в основной состав «Локо», чем «Рубина», за который он сейчас выступает.

«Думаю, в сегодняшнем «Локомотиве» получить игровую практику Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине». С другой стороны, «Локомотив» весной ждет очень сложный отрезок сезона с ключевыми матчами во внутреннем первенстве и стадией плей-офф в Лиге Европы.

В таких условиях возможна серьезная ротация, поэтому длина скамейки должна быть соответствующей, и Рифат сможет получить свой шанс. А дальше все будет зависеть только от него самого», – считает Бышовец.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова в свои ряды этой зимой.