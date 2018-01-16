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    «Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова

    «Локомотив» хочет вернуть своего воспитанника, нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова.

    «Локомотив» активно интересуется возможностью вернуть Рифата. Он воспитанник красно-зеленых, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды.

    «Железнодорожники» хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой. При этом в клубе надеются закрыть сделку как можно скорее, чтобы футболист смог пройти с командой тренировочные сборы в преддверии второй части сезона.

    С учетом не самой стабильной финансовой ситуации в нынешнем клубе Жемалетдинова его переезд в столицу вполне реален», – рассказал источник в столичной команде.

    Напомним, что выпускник академии «Локомотива» перешел в «Рубин» летом 2016 года.

    Источник: Известия

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    16.01.2018 06:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 января 2018, 10:50

      он же за бабками ушел, вот пусть там и сидит!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 января 2018, 09:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все равно чемпионами не станут

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 января 2018, 07:04

      Стоило ли вообще уходить

      3
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