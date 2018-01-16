«Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова

«Локомотив» хочет вернуть своего воспитанника, нападающего «Рубина» Рифата Жемалетдинова.

«Локомотив» активно интересуется возможностью вернуть Рифата. Он воспитанник красно-зеленых, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды.

«Железнодорожники» хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой. При этом в клубе надеются закрыть сделку как можно скорее, чтобы футболист смог пройти с командой тренировочные сборы в преддверии второй части сезона.

С учетом не самой стабильной финансовой ситуации в нынешнем клубе Жемалетдинова его переезд в столицу вполне реален», – рассказал источник в столичной команде.

Напомним, что выпускник академии «Локомотива» перешел в «Рубин» летом 2016 года.