Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по поводу нашумевшего видео, опубликованного в субботу пресс-службой клуба.

«Что тут сказать… Очевидная глупость», – отметил Федун.

13 января в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал своих бразильских товарищей по команде – полузащитника Фернандо и нападающих Луиса Адриано и Педро Рошу – «шоколадками, которые тают на солнце». Это вызвало осуждение западных СМИ, а также различных спортивных организаций по борьбе с расизмом.

Впоследствии пресс-служба «Спартака» удалил твит и принесла извинения всем, кого он мог задеть.