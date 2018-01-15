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    Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»

    Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по поводу нашумевшего видео, опубликованного в субботу пресс-службой клуба.

    «Что тут сказать… Очевидная глупость», – отметил Федун.

    13 января в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал своих бразильских товарищей по команде – полузащитника Фернандо и нападающих Луиса Адриано и Педро Рошу – «шоколадками, которые тают на солнце». Это вызвало осуждение западных СМИ, а также различных спортивных организаций по борьбе с расизмом.

    Впоследствии пресс-служба «Спартака» удалил твит и принесла извинения всем, кого он мог задеть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 12:11
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +34

      Silicium 16 января 2018, 17:16

      Сайт глючит - отправляет в никуда.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:38

      Леонид мог бы за своих быть...
      а ты говоришь очевидная глупость!
      не умеете шутить и не воспринимаете шутки
      тогда Россиян набирай и не будет у тебя проблем!
      Вся страна за Джикию встала,а ты говоришь глупость...
      мне не понятно это

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 18:59

      Это просто маразм и все тут.Ну назвал он их шоколадками и что? Что в этом такого ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:42

      Опять опозорились! Где 7партак - там позор!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam > Великий ЦСКА Москва 16 января 2018, 01:26

      Где Цска - там слава непросветная!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2051

      almanev 15 января 2018, 16:31

      Расизм - это одна из тех вещей, которые работают в одну сторону. Почему меня можно называть белым, а черного называть черным нельзя?Получается черное хуже белого? Или быть черным обидно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > almanev 15 января 2018, 16:34

      Да сейчас белых вообще везде притесняют! Гетеросексуалов тоже самое!
      Скоро негры-*****@сы будут править миром!
      Извините, я если что не расист))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Евгений Агеев 15 января 2018, 20:12

      один уже правил пендостаном)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 января 2018, 16:11

      че вообще тему разводить? если бразильцы молчат, значит все норм

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > piligrim1986 15 января 2018, 16:15

      А журналюги что, с голоду дохнуть должны, пока бразильцы разговорятся?

      4
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 15 января 2018, 16:08

      Он же не сказал тлеют угольки) Шоколадка я считаю совсем не обидно)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 января 2018, 15:56

      Что за скучные новости, где про азартную торговлю в Бразилии? Сколько эти барыги хотят содрать с Федуна за свое сокровище?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 января 2018, 15:53

      Он и сам не белый как снег, чего обижаться.

      6
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 15 января 2018, 15:43

      Тогда песенка *Я шоколадный заяц* - вообще гимн расистов.

      10
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Куртуазные манеры 15 января 2018, 16:27

      Подожди эта голубизна европейская и до песни доберётся,,,,

      1
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