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  • Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»

Федун – о видео с Джикией и «шоколадками»: «Что тут сказать… Очевидная глупость»

15 января 2018, 12:11
44

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по поводу нашумевшего видео, опубликованного в субботу пресс-службой клуба.

«Что тут сказать… Очевидная глупость», – отметил Федун.

13 января в официальном твиттере красно-белых появилось видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал своих бразильских товарищей по команде – полузащитника Фернандо и нападающих Луиса Адриано и Педро Рошу – «шоколадками, которые тают на солнце». Это вызвало осуждение западных СМИ, а также различных спортивных организаций по борьбе с расизмом.

Впоследствии пресс-служба «Спартака» удалил твит и принесла извинения всем, кого он мог задеть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро Федун Леонид
Комментарии (44)
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DOCTOR PENALTY
1516008007
Это даже не глупость, а ПОЛНЕЙШИЙ МАРАЗМ. Даже с точки зрения их дебильной толерантности. Сами бразильцы ржут над этим.
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Garrincha58
1516008796
а что тут вообще такого даже девушек после загара называют шоколадками и где тут пахнет расизмом раздули хрень какую то
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alexivanof197
1516009361
я считаю что проявление расизма-это как раз то,что обратили внимания на это британцы. Их и надо обвинять в расизме,раз здесь что то увидели,никто из нас,да и не только нас,на это даже не обратили внимания
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baden69
1516015033
Да послать всех подальше и даже не думать извиняться! Извиняться за что??? Бразильцы не обиделись! Они поняли шутку! А перед остальными зачем извиняться??? У западных СМИ извращенное понятие о расизме, хотя и не только о нем.
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Ахимас Вельде
1516019985
Бойся не того, кто, не подумавши, скажет, а того, кто, не сказавши, подумает.
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oyabun
1516020175
Я один что ли увидел двусмысленность и недосказанность в размещенном здесь мнении Федуна? Глупостью он назвал ЧТО? Шумиху поднятую в Европе по поводу этого видео или глупостью назвал то что сделал Джикия, разместив приватное в общем то видео для всеобщего обозрения? И не подумав о возможных последствиях..
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Куртуазные манеры
1516020194
Тогда песенка *Я шоколадный заяц* - вообще гимн расистов.
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СШГЭС
1516020824
Он и сам не белый как снег, чего обижаться.
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Сибирь за Спартак
1516021019
Что за скучные новости, где про азартную торговлю в Бразилии? Сколько эти барыги хотят содрать с Федуна за свое сокровище?
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Диктор
1516031978
Это просто маразм и все тут.Ну назвал он их шоколадками и что? Что в этом такого ?
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