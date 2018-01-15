Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил отказался возглавить «Сток Сити». Известно, что 65-летний североирландец был приоритетным кандидатом на данную должность. Однако, у О’Нила была устная договоренность с руководством Федерации футбола Ирландии, что он отработает свой контракт со сборной до конца обозначенного в нем срока.

В начале января «Сток Сити» лишился главного тренера – руководством клуба был уволен с этого поста Марк Хьюз. На данный момент «Сток Сити» идет на 18-м месте в АПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах.

В понедельник, 15 января, в рамках 23-го тура АПЛ состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити». Начало – в 23:00 по московскому времени