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    О’Нил отказался возглавить «Сток Сити»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил отказался возглавить «Сток Сити». Известно, что 65-летний североирландец был приоритетным кандидатом на данную должность. Однако, у О’Нила была устная договоренность с руководством Федерации футбола Ирландии, что он отработает свой контракт со сборной до конца обозначенного в нем срока.

    В начале января «Сток Сити» лишился главного тренера – руководством клуба был уволен с этого поста Марк Хьюз. На данный момент «Сток Сити» идет на 18-м месте в АПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах.

    В понедельник, 15 января, в рамках 23-го тура АПЛ состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Сток Сити». Начало – в 23:00 по московскому времени

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.01.2018 11:43
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