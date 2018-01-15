Игнатьев считает, что «Зениту» не требуется усиление состава

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что проблемы «Зенита» не связаны с составом команды, поэтому он не считает нужным усиление петербуржцев в зимнее трансферное окно.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Много было разговоров по поводу возможного перехода Смолова в «Зенит». Сегодня стало известно, что Федор должен вылететь с «Краснодаром» на первый сбор. Вы бы приветствовали переход нападающего в команду Манчини?

– Если говорить с позиций сборной, что Смолов воссоединится с Кокориным в клубе, то да. Но Манчини ведь не думает о проблемах Черчесова. Тренер клуба не думает о сборной, о том, как она должна играть. Манчини думает о себе, о клубе. Перед чемпионатом мира нам с вами хотелось бы, чтобы сборная выступила достойно, а для этого нужны клубные связки. С ними лучше. Если бы Смолов играл с Кокориным вместе в «Зените», то Станиславу Черчесову стало бы приятнее. Тогда командные возможности сборной России увеличились. А так тут много нюансов. Может, Смолов и никуда не уйти, ведь Шалимов тоже думает о том, как бы «Краснодару» хорошо выступить весной.

– И все же, какие позиции необходимо усилить «Зениту» зимой, чтобы побороться за золото чемпионата?

– Честно говоря, не вижу я таких позиций. Я вижу уровень готовности (функциональной и игровой). Был определенный период времени, когда «Зенит» выглядел очень привлекательно и достойно в нынешнем составе. Команда не только набирала очки, но и показывала очень интересный футбол. Потом многое развалилось. Когда мы говорим о «Зените» Луческу, то вспоминаем, что очень плохо играла оборона. Начали покупать защитников, но оборона продолжила играть так же.