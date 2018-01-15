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    Игнатьев считает, что «Зениту» не требуется усиление состава

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что проблемы «Зенита» не связаны с составом команды, поэтому он не считает нужным усиление петербуржцев в зимнее трансферное окно.

    После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – Много было разговоров по поводу возможного перехода Смолова в «Зенит». Сегодня стало известно, что Федор должен вылететь с «Краснодаром» на первый сбор. Вы бы приветствовали переход нападающего в команду Манчини?

    – Если говорить с позиций сборной, что Смолов воссоединится с Кокориным в клубе, то да. Но Манчини ведь не думает о проблемах Черчесова. Тренер клуба не думает о сборной, о том, как она должна играть. Манчини думает о себе, о клубе. Перед чемпионатом мира нам с вами хотелось бы, чтобы сборная выступила достойно, а для этого нужны клубные связки. С ними лучше. Если бы Смолов играл с Кокориным вместе в «Зените», то Станиславу Черчесову стало бы приятнее. Тогда командные возможности сборной России увеличились. А так тут много нюансов. Может, Смолов и никуда не уйти, ведь Шалимов тоже думает о том, как бы «Краснодару» хорошо выступить весной.

    – И все же, какие позиции необходимо усилить «Зениту» зимой, чтобы побороться за золото чемпионата?

    – Честно говоря, не вижу я таких позиций. Я вижу уровень готовности (функциональной и игровой). Был определенный период времени, когда «Зенит» выглядел очень привлекательно и достойно в нынешнем составе. Команда не только набирала очки, но и показывала очень интересный футбол. Потом многое развалилось. Когда мы говорим о «Зените» Луческу, то вспоминаем, что очень плохо играла оборона. Начали покупать защитников, но оборона продолжила играть так же.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.01.2018 09:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:11

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 января 2018, 11:06

      в Зените самые слабые иностранцы, а русские игроки еще слабей не говоря уже про тренерский состав тем лучше тренировать в серии Б

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      Рейтинг: +4934

      polt 15 января 2018, 10:44

      "– И все же, какие позиции необходимо усилить «Зениту» зимой, чтобы побороться за золото чемпионата?" Необходимо усилить позицию тренера, Манчини не тянет, да и настроя у него, похоже, нет. С наскока не получилось, а тяму на большее нет.

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