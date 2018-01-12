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  • Зотов: «Погребняка могут оштрафовать на 20 миллионов евро? Это просто глупо»

Зотов: «Погребняка могут оштрафовать на 20 миллионов евро? Это просто глупо»

12 января 2018, 15:38
4

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Динамо» Павел Погребняк может заплатить клубу штраф в размере 20 миллионов евро.

– Я вообще не понимаю, что происходит. Мне сложно комментировать некий источник. Ну какие 20 миллионов евро? Давайте будем реалистами.

– Нереальная сумма за прогул?

– Это просто глупо. На основании чего Павел должен заплатить 20 миллионов евро? Это что такое? Суммарная стоимость футболистов «Динамо»? Откуда это взялось?

Ну зачем нам комментировать какой-то источник. Понимаю мы бы комментировали официальную позицию клуба. А здесь даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать.

– Этот же источник утверждает, что в противном случае с Погребняком могут расторгнуть контракт.

– Я не очень понимаю, на основании чего?

– В клубе говорят, что Погребняк не явился на официальный матч, а улетел в Турин.

– Ну кто это говорит? Муравьев? Смертин? Мы просто рассуждаем о том, чего вообще нет.

Думаю, если бы действительно что-то было, то и Павел, и его агенты вышли бы на меня. Я и сам не вижу смысла сейчас о чем-либо говорить, потому что некий источник что-то там сказал.

А потом все это подхватили. А вообще, зная отношения Погребняка к своей работе и профессии, я дико сомневаюсь, что он мог кого-то не поставить в известность и улететь в Турин.

– «Динамо» просто разгружает свою зарплатную ведомость?

– Да, похоже. Наверняка в планах у клуба – расстаться с Погребняком. Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба, – сказал Зотов.

Вчера сообщалось, что «Динамо» начало расследование в отношении футболиста из-за пропуска матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (4)
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insider_retro
1515762342
Профсоюзный бонза заговорил о цивилизованном подходе... У него своё понимание глупости... А ведь, хотя бы, иногда должно быть и стыдно... "Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда..." (Зигмунд Фрейд)
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daco21
1515765504
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