Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Погребняка могут оштрафовать на 20 миллионов евро? Это просто глупо»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Динамо» Павел Погребняк может заплатить клубу штраф в размере 20 миллионов евро.

    – Я вообще не понимаю, что происходит. Мне сложно комментировать некий источник. Ну какие 20 миллионов евро? Давайте будем реалистами.

    – Нереальная сумма за прогул?

    – Это просто глупо. На основании чего Павел должен заплатить 20 миллионов евро? Это что такое? Суммарная стоимость футболистов «Динамо»? Откуда это взялось?

    Ну зачем нам комментировать какой-то источник. Понимаю мы бы комментировали официальную позицию клуба. А здесь даже 20 миллионов рублей – смешно обсуждать.

    – Этот же источник утверждает, что в противном случае с Погребняком могут расторгнуть контракт.

    – Я не очень понимаю, на основании чего?

    – В клубе говорят, что Погребняк не явился на официальный матч, а улетел в Турин.

    – Ну кто это говорит? Муравьев? Смертин? Мы просто рассуждаем о том, чего вообще нет.

    Думаю, если бы действительно что-то было, то и Павел, и его агенты вышли бы на меня. Я и сам не вижу смысла сейчас о чем-либо говорить, потому что некий источник что-то там сказал.

    А потом все это подхватили. А вообще, зная отношения Погребняка к своей работе и профессии, я дико сомневаюсь, что он мог кого-то не поставить в известность и улететь в Турин.

    – «Динамо» просто разгружает свою зарплатную ведомость?

    – Да, похоже. Наверняка в планах у клуба – расстаться с Погребняком. Но все это должно происходить цивилизованно. Иначе это будет выглядеть глупо, ударит по репутации клуба, – сказал Зотов.

    Вчера сообщалось, что «Динамо» начало расследование в отношении футболиста из-за пропуска матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 16:58

      Даем договорные матчи и прогнозы на футбол с высоким процентом прохода. 1einsider.com

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 16:05

      Профсоюзный бонза заговорил о цивилизованном подходе... У него своё понимание глупости... А ведь, хотя бы, иногда должно быть и стыдно...
      "Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда..." (Зигмунд Фрейд)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11