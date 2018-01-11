«Динамо» расследует поездку Погребняка в Турин в день матча РФПЛ

Московское «Динамо» начало расследование в отношении нападающего клуба Павла Погребняка, который 9 декабря (в день матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи») находился в Турине.

«В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с «Анжи», а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта», — сообщил источник.

Игроку грозит штраф или расторжение контракта, который действует до лета.

Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.