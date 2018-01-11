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    «Динамо» расследует поездку Погребняка в Турин в день матча РФПЛ

    Московское «Динамо» начало расследование в отношении нападающего клуба Павла Погребняка, который 9 декабря (в день матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи») находился в Турине.

    «В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с «Анжи», а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта», — сообщил источник.

    Игроку грозит штраф или расторжение контракта, который действует до лета.

    Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.

    Источник: ТАСС

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    11.01.2018 19:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 января 2018, 10:23

      Игрок должен быть с командой,если он был заявлен на матч,в противном случае-это нерабочий день (если в его контракте такие случаи не оговорены особо)! И от того,какие условия прописаны в его контракте,будет зависеть решение клуба! В случае отсутствия таких нарушений в контракте ему может грозить штраф только за нарушение спортивного режима!

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 20:33

      Место для Дюбилы готовят)))Я же говорил,что два дуралея в команде много....от одного избавляются!!!!Красавцы)))

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 января 2018, 20:09

      довые..бывался павлик

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 19:55

      шла война и один боец дезертиром оказался В Турине на показе мод его засекли

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Полная Канистра 11 января 2018, 22:27

      а что он там делал? Стринги рекламировал? или это были шорты которые он на лавке протёр, до степени стринг.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 января 2018, 19:30

      Нашли-таки лазейку. "Да мы тебя все равно не выпустим. Можешь ехать отдыхать". А потом такие "А че это ты не в команде был? Хотели в основу поставить. А теперь разорвем контракт".

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 19:20

      Наконец-то мозги заработали в клубе!!!....)))
      Нет безгрешных людей... Поискали и нашли причину, нужный пункт контракта и повод для расставания!!!!!!!!!!!))))
      На каждого хитрого всегда найдётся более подкованный!!!... Просто рад!!..))))))

      10
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 января 2018, 19:19

      Нашли способ избавиться... )))

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 19:19

      Действующее соглашение Погребняка с бело-голубыми действует до лета 2018 года. Он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год(ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). В ноябре нападающий отметился первым за два года голом.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Антон bx14e 11 января 2018, 19:37

      Так он выходит прибавляет, уже забивать начал.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Антон bx14e 11 января 2018, 20:42

      467 тысяч рублей в день, абсолютно в каждый день! Даже по выходным. Красава! Что ещё сказать.

      Но не стоит забывать, что он с этой зарплаты платит откат и немалый наверняка, иначе нет ни единого варианта логического объяснения его нахождения в Динамо уже два года!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 19:16

      Наконец-то свершилось, нашли основание для расторжения контракта с хохлом.

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