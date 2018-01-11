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  • «Динамо» расследует поездку Погребняка в Турин в день матча РФПЛ

«Динамо» расследует поездку Погребняка в Турин в день матча РФПЛ

11 января 2018, 19:11
14

Московское «Динамо» начало расследование в отношении нападающего клуба Павла Погребняка, который 9 декабря (в день матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи») находился в Турине.

«В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с «Анжи», а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта», — сообщил источник.

Игроку грозит штраф или расторжение контракта, который действует до лета.

Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1515687401
Наконец-то свершилось, нашли основание для расторжения контракта с хохлом.
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Антон bx14e
1515687559
Действующее соглашение Погребняка с бело-голубыми действует до лета 2018 года. Он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год(ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ДЕНЬ). В ноябре нападающий отметился первым за два года голом.
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acer2003
1515687599
Нашли способ избавиться... )))
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insider_retro
1515687626
Наконец-то мозги заработали в клубе!!!....))) Нет безгрешных людей... Поискали и нашли причину, нужный пункт контракта и повод для расставания!!!!!!!!!!!)))) На каждого хитрого всегда найдётся более подкованный!!!... Просто рад!!..))))))
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bset
1515688223
Нашли-таки лазейку. "Да мы тебя все равно не выпустим. Можешь ехать отдыхать". А потом такие "А че это ты не в команде был? Хотели в основу поставить. А теперь разорвем контракт".
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Полная Канистра
1515689737
шла война и один боец дезертиром оказался В Турине на показе мод его засекли
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серега кашин
1515690563
довые..бывался павлик
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makson_klim
1515691980
Место для Дюбилы готовят)))Я же говорил,что два дуралея в команде много....от одного избавляются!!!!Красавцы)))
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nemolod
1515741803
Игрок должен быть с командой,если он был заявлен на матч,в противном случае-это нерабочий день (если в его контракте такие случаи не оговорены особо)! И от того,какие условия прописаны в его контракте,будет зависеть решение клуба! В случае отсутствия таких нарушений в контракте ему может грозить штраф только за нарушение спортивного режима!
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