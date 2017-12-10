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    Погребняки посетили матч «Ювентус» – «Интер»

    Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк вместе со своими братьями посетил матч 16 тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Интером». Семья болеет за «старую синьору».

    «У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать — каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч.

    В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супердерби, в котором будет идти борьба за первое место», – написал форвард калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Турине.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.12.2017 00:07
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    Комментарии (22)
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    loko-the_best
    1512872438
    Они на просмотре просто у Юве
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    Tajik-za Zenit
    1512874392
    Паше збс путешествует на матчи ходит в Европу и миллионы свои получает
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    Полная Канистра
    1512887722
    И ЧЁ?????????????? вы еще напишите по чем билеты брали что ели и пили с кем спали нас вообще как то не колышат эти погремушки традиция мля у них
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    Бубновский
    1512892220
    ....то то я думаю: че все по мячам не попадают, да мимо ворот бьют....к миланским лавкам задницу примеривал наверное...ну а че? в руководстве динамо же дураки нашлись! и в юве найдем!!!!
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    OfaZavr
    1512894392
    традиции играть и забивать видимо нет, есть только на футбол в Европу кататься.
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    la verdad
    1512896475
    Березовая роща, блин :)))
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    APchelov
    1512901988
    Погребняк должен был сидеть минимум в запасе на матче своей команды с анжи в этот день. А он прохлаждался в Италии. Паше можно только позавидовать
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    спанчес
    1512906788
    глушаков это похороны погребняки это погребения :)
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    shikari_
    1512978759
    и диски с голами передали заодно
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    ologreds
    1694991765
    numo528667
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