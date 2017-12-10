Погребняки посетили матч «Ювентус» – «Интер»

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк вместе со своими братьями посетил матч 16 тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Интером». Семья болеет за «старую синьору».

«У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать — каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч.

В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супердерби, в котором будет идти борьба за первое место», – написал форвард калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Турине.