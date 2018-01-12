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    Главный тренер «Звезды»: «Если Пепе подпишет контракт с ЦСКА, его ждет хорошее будущее»

    Главный тренер «Звезды» Роман Монарев поделился мнением о защитнике команды Сесе Пепе, который находится на просмотре у ЦСКА.

    «Лично у меня справок о Пепе коллеги из ЦСКА не наводили. Но из селекционного отдела клуба со мной по электронке связывались люди, мы передавали им записи игр. Они смотрели, анализировали.

    Мое мнение: Пепе – очень одаренный, перспективный футболист, хорошо оснащенный физически. Быстро бежит, уверенно себя чувствует в единоборствах, обладает качественным первым пасом – это то, из-за чего я обратил на него внимание и взял в команду.

    Мы также придерживались схемы игры в три центральных защитника – такого формата игрока я и подыскивал, быстрого, сильного в единоборствах и умело начинающего атаки. Пепе соответствовал всем этим параметрам. Считаю, если ему удастся подписать контракт с ЦСКА, Пепе ждет хорошее будущее», — сказал Монарев.

    В текущем сезоне Пепе принял участие в 11 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата Украины команда из Кропивницкого занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 15:25
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 12 января 2018, 18:13

      В опорную зону ой как нужен хороший игрок на смену Понтусу.
      А Понтус пусть играет в нападении, там он более эффективен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 12 января 2018, 17:14

      Кто такой Пепе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 17:02

      Договорные матчи. Сайт - 1einsider.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 12 января 2018, 16:47

      Смущает то, что он играл фактически в колхозной команде. А хвалят его , т.к. надо хоть какие то деньги получит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 января 2018, 16:41

      надо подписывать

      0
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