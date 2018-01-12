Главный тренер «Звезды»: «Если Пепе подпишет контракт с ЦСКА, его ждет хорошее будущее»

Главный тренер «Звезды» Роман Монарев поделился мнением о защитнике команды Сесе Пепе, который находится на просмотре у ЦСКА.

«Лично у меня справок о Пепе коллеги из ЦСКА не наводили. Но из селекционного отдела клуба со мной по электронке связывались люди, мы передавали им записи игр. Они смотрели, анализировали.

Мое мнение: Пепе – очень одаренный, перспективный футболист, хорошо оснащенный физически. Быстро бежит, уверенно себя чувствует в единоборствах, обладает качественным первым пасом – это то, из-за чего я обратил на него внимание и взял в команду.

Мы также придерживались схемы игры в три центральных защитника – такого формата игрока я и подыскивал, быстрого, сильного в единоборствах и умело начинающего атаки. Пепе соответствовал всем этим параметрам. Считаю, если ему удастся подписать контракт с ЦСКА, Пепе ждет хорошее будущее», — сказал Монарев.

В текущем сезоне Пепе принял участие в 11 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. После 19 туров чемпионата Украины команда из Кропивницкого занимает девятое место в турнирной таблице.