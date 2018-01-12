Ребров: «Спартак» – это одна семья. Первый сбор с женами – это хорошо»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рад, что главный тренер команды Массимо Каррера разрешил взять с собой на первый сбор семью.

«Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют.

После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо. «Спартак» – это одна семья. Первый сбор с женами – это хорошо.

Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься», – сказал Ребров.

Напомним, что свой первый зимний сбор «Спартак» проводит в ОАЭ.