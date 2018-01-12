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    Ребров: «Спартак» – это одна семья. Первый сбор с женами – это хорошо»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рад, что главный тренер команды Массимо Каррера разрешил взять с собой на первый сбор семью.

    «Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют.

    После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо. «Спартак» – это одна семья. Первый сбор с женами – это хорошо.

    Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься», – сказал Ребров.

    Напомним, что свой первый зимний сбор «Спартак» проводит в ОАЭ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.01.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:20

      главное чтобы семьи на сборах не отвлекали и не мешали.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 12 января 2018, 08:35

      Сбор в ОАЭ с семьями.. Замечательно готовятся к играм, парни. Мало того что половина команды еще и не прилетела на сборы, так и остальные занимаются шопингом с женами. Стали недавно Чемпионами и этого достаточно? Можно расслабиться? Ну, ну.. Игра с Локомотивом покажет, зря я беспокоюсь, или нет.

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