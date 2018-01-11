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Арустамян: «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса»

11 января 2018, 23:10
7

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

«Насколько мне известно, большой интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».

Дело в том, что когда он еще играл в Италии – в «Роме» или в аренде в «Эмполи» – его хотел приобрести «Ювентус», но не мог договориться с «Ромой». В этом была большая проблема.

Сейчас, в январе 2018 года, «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса. Понятно, что это не официальные переговоры на данный момент. «Ювентус» ищет разные варианты для усиления центра поля, но Паредес – один из кандидатов, чтобы оказаться в «Юве».

Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Вполне возможно, «Ювентус» офицальное предложение сделает «Зениту», либо будет следить за игроком.

Возможно, Паредес будет игроком сборной Аргентины на ЧМ-2018. Это опять же летняя история, но никак не зимняя», — сказал Арустамян.

Ранее Арустамян заявил, что «Зенит» интересуется полузащитником «Ахмата» Антоном Швецем.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Паредес Леандро Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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makson_klim
1515701558
Нобель,праздники закончились,выходи из-за поя
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dinar7777dinar
1515701568
вот такие дебилы и сидят на этом матч тв ! нобель мобель !
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Aleksandr_1986_Spb_
1515703189
Слабо верю. Человек не был основным в Роме, а тут Ювентус...
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Portoz
1515705160
Ара шо ты несешь?
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Garrincha58
1515706115
он в Роме не играл, а тут Ювентус, че за бред несет армянское радио
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acer2003
1515706267
Все эти высказывания Нобеля имеют цвет "желтухи "
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OfaZavr
1515743362
напридумывал за праздники новостей теперь вываливает свои фантазии на нас))
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