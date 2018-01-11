Арустамян: «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

«Насколько мне известно, большой интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».

Дело в том, что когда он еще играл в Италии – в «Роме» или в аренде в «Эмполи» – его хотел приобрести «Ювентус», но не мог договориться с «Ромой». В этом была большая проблема.

Сейчас, в январе 2018 года, «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса. Понятно, что это не официальные переговоры на данный момент. «Ювентус» ищет разные варианты для усиления центра поля, но Паредес – один из кандидатов, чтобы оказаться в «Юве».

Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Вполне возможно, «Ювентус» офицальное предложение сделает «Зениту», либо будет следить за игроком.

Возможно, Паредес будет игроком сборной Аргентины на ЧМ-2018. Это опять же летняя история, но никак не зимняя», — сказал Арустамян.

Ранее Арустамян заявил, что «Зенит» интересуется полузащитником «Ахмата» Антоном Швецем.