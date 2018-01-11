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    Арустамян: «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что «Ювентус» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

    «Насколько мне известно, большой интерес к Паредесу проявляет туринский «Ювентус».

    Дело в том, что когда он еще играл в Италии – в «Роме» или в аренде в «Эмполи» – его хотел приобрести «Ювентус», но не мог договориться с «Ромой». В этом была большая проблема.

    Сейчас, в январе 2018 года, «Ювентус» не бросил идею приобрести Паредеса. Понятно, что это не официальные переговоры на данный момент. «Ювентус» ищет разные варианты для усиления центра поля, но Паредес – один из кандидатов, чтобы оказаться в «Юве».

    Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Вполне возможно, «Ювентус» офицальное предложение сделает «Зениту», либо будет следить за игроком.

    Возможно, Паредес будет игроком сборной Аргентины на ЧМ-2018. Это опять же летняя история, но никак не зимняя», — сказал Арустамян.

    Ранее Арустамян заявил, что «Зенит» интересуется полузащитником «Ахмата» Антоном Швецем.

    Источник: YouTube

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    11.01.2018 23:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:49

      напридумывал за праздники новостей теперь вываливает свои фантазии на нас))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 января 2018, 00:31

      Все эти высказывания Нобеля имеют цвет "желтухи "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2018, 00:28

      он в Роме не играл, а тут Ювентус, че за бред несет армянское радио

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 12 января 2018, 00:12

      Ара шо ты несешь?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 11 января 2018, 23:39

      Слабо верю. Человек не был основным в Роме, а тут Ювентус...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 января 2018, 23:12

      вот такие дебилы и сидят на этом матч тв ! нобель мобель !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 23:12

      Нобель,праздники закончились,выходи из-за поя

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