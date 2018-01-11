Капелло — о ссоре Конте и Моуринью: «Мне кажется, Жозе пытался отвлечь внимание от своей команды»

Может Маур и отвлекает внимание от свой команды...Но переводит "стрелки" на Конте.А Антошке тоже палец в рот не клади...
Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло поделился мнением о ссоре главных тренеров «Челси» Антонио Конте и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Мне кажется, Конте еще не понял, с кем спорит. Если он сказал про слабоумие, то он ошибся. Я думаю, Моуринью очень хорошо ведет споры, и, возможно, в этот раз он пытался отвлечь внимание от своей команды.
Они определенно не в своем уме, и я не мог представить, что они зайдут так далеко», — сказал Капелло.
«Манчестер Юнайтед» побеждал в двух из последних шести матчей во всех турнирах.
Моуринью поругался с Конте. Очень жестко