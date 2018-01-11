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    Капелло — о ссоре Конте и Моуринью: «Мне кажется, Жозе пытался отвлечь внимание от своей команды»

    Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло поделился мнением о ссоре главных тренеров «Челси» Антонио Конте и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Мне кажется, Конте еще не понял, с кем спорит. Если он сказал про слабоумие, то он ошибся. Я думаю, Моуринью очень хорошо ведет споры, и, возможно, в этот раз он пытался отвлечь внимание от своей команды.

    Они определенно не в своем уме, и я не мог представить, что они зайдут так далеко», — сказал Капелло.

    «Манчестер Юнайтед» побеждал в двух из последних шести матчей во всех турнирах.

    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

    Источник: Skysports

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    11.01.2018 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 января 2018, 23:48

      Может Маур и отвлекает внимание от свой команды...Но переводит "стрелки" на Конте.А Антошке тоже палец в рот не клади...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 23:14

      Есть пословица - Бояре дерутся, у холопов чубы трещат...
      А к этой ситуации, может быть применена следующая интерпретация - Главные грызутся, у журналистов работа работается...

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 23:01

      Странная логика у Капелло: отвлечь внимание путём привлечения внимания. Моур ведь тоже член команды

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 01:19

      Моур был скандальной фигурой везде, где работал. Потому во всех скандалах он воспринимается отдельно от команды, где работает в данный момент.

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