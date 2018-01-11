Силкин: «С аргентинцев в «Зените» нужно три шкуры снимать, спрашивать за игру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Зенит» в текущем сезоне сгубило слишком большое количество иностранных игроков из одной страны – аргентинцев. Напомним, что на данный момент в команде из Санкт-Петербурга играет пять таких легионеров.

— Все-таки много футболистов из одной страны. Хотим мы или не хотим, все равно все приходит к тому, что они начинают играть между собой. Вот отсюда ноги растут. Мы видели эту историю в московском «Динамо, когда там было много португальцев. В современном футболе важен первый пас. Это не значит, что нужно лупить вперед, когда надо и не надо. Но, когда есть возможность, надо стараться максимально быстро вывести форварда к воротам. Кокорин, Смолов способны убежать. Когда таких игроков не используют правильно, они начинают теряться. Представьте, если в «Барселоне» перестанут давать мяч Месси. Что он покажет?

— Возьмет мяч и обыграет всех.

— Не обыграет он один никогда.

— Все-таки непонятно, почему игроки из одной страны между собой пасуются?

— Они начинают кучковаться. «Зенит» — клуб, который может пригласить игроков хорошего уровня за большие деньги. Но с них нужно три шкуры снимать, спрашивать за игру. А они здесь то ли на наших смотрят, то ли еще что-то… Но не растут. Исключение — молодые игроки ЦСКА, которых приглашали при Газзаеве. Они в чемпионате России прогрессировали, уходили в хорошие клубы.

— Атмосфера нашего футбола разлагает?

— Чем дороже игрок, тем больше должна быть требовательность. Легионеры едут в Россию без большого желания. Их уговаривают. Потом клубы получают соответствующее отношение — что-то вроде одолжения. Будь у нас серьезный чемпионат, если бы клубы доходили до определенного уровня в Лиге чемпионов, проще людей было бы приглашать. А так приходится «набивать» их деньгами, создавать льготные условия.

— Аргентинцы «Зенита» ни на каком языке с другими не говорят, не учат русский.

— Конечно, им друг с другом проще. Это команда в команде. Одно дело — когда игроки общаются, могут просто поговорить. Другое, когда такого нет. Это проблема не только «Зенита», многих наших команд. В раздевалке иностранцы, как правило, сидят в одном углу, наши сидят в другом. Когда много легионеров из одной страны, это усугубляется.