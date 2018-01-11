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  • Силкин: «С аргентинцев в «Зените» нужно три шкуры снимать, спрашивать за игру»

Силкин: «С аргентинцев в «Зените» нужно три шкуры снимать, спрашивать за игру»

11 января 2018, 10:45
5

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что «Зенит» в текущем сезоне сгубило слишком большое количество иностранных игроков из одной страны – аргентинцев. Напомним, что на данный момент в команде из Санкт-Петербурга играет пять таких легионеров.

— Все-таки много футболистов из одной страны. Хотим мы или не хотим, все равно все приходит к тому, что они начинают играть между собой. Вот отсюда ноги растут. Мы видели эту историю в московском «Динамо, когда там было много португальцев. В современном футболе важен первый пас. Это не значит, что нужно лупить вперед, когда надо и не надо. Но, когда есть возможность, надо стараться максимально быстро вывести форварда к воротам. Кокорин, Смолов способны убежать. Когда таких игроков не используют правильно, они начинают теряться. Представьте, если в «Барселоне» перестанут давать мяч Месси. Что он покажет?

— Возьмет мяч и обыграет всех.

— Не обыграет он один никогда.

— Все-таки непонятно, почему игроки из одной страны между собой пасуются?

— Они начинают кучковаться. «Зенит» — клуб, который может пригласить игроков хорошего уровня за большие деньги. Но с них нужно три шкуры снимать, спрашивать за игру. А они здесь то ли на наших смотрят, то ли еще что-то… Но не растут. Исключение — молодые игроки ЦСКА, которых приглашали при Газзаеве. Они в чемпионате России прогрессировали, уходили в хорошие клубы.

— Атмосфера нашего футбола разлагает?

— Чем дороже игрок, тем больше должна быть требовательность. Легионеры едут в Россию без большого желания. Их уговаривают. Потом клубы получают соответствующее отношение — что-то вроде одолжения. Будь у нас серьезный чемпионат, если бы клубы доходили до определенного уровня в Лиге чемпионов, проще людей было бы приглашать. А так приходится «набивать» их деньгами, создавать льготные условия.

— Аргентинцы «Зенита» ни на каком языке с другими не говорят, не учат русский.

— Конечно, им друг с другом проще. Это команда в команде. Одно дело — когда игроки общаются, могут просто поговорить. Другое, когда такого нет. Это проблема не только «Зенита», многих наших команд. В раздевалке иностранцы, как правило, сидят в одном углу, наши сидят в другом. Когда много легионеров из одной страны, это усугубляется.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Силкин Сергей
Комментарии (5)
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sprint5
1515658934
правильные слова
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OfaZavr
1515661705
так то да, верно говорит а то с них спросу никакого, тем более они не суперзвезды какие-то чтобы им поблажки делать.
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Fin035
1515663268
На счет Месси Силкин безусловно погорячился! Если бы Лео прочитал его утверждения, уверен, Месси бы с ним поспорил, и Силкин пожалел бы о своих высказываниях! А на счет Аргентинцев возможно он где то прав, потому что все легионеры играющие в РФПЛ, в какой то степени считают себя звездами, в принципе, как и другие легионеры в Европе ит.д! То есть они считают, что к ним всегда должно быть какое то особенное отношение! Поэтому, здесь нужна сильная тренерская рука, которая затмит их звездность, так как в команде должен быть только один авторитет-это Тренер, а в раздевалке рулевой-капитан!
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polt
1515665790
И про аргентинцев в Зените и про наш футбол в целом все правильно. Только нужно добавить, что и Манчини халявничает и Смолов еще не в Зените.
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Полная Канистра
1515671850
мани не будь тряпкой имей смелость посади всех на лавку сроком на 1 месяц этих пижонов что себя возомнили супер игроками но не играют ни хрена вот тогда и посмотришь совсем другая игра пойдёт у них забегают как миленькие после отсидки
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