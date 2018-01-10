Источник: «Бейджин Гуоань» заплатил за трансфер нападающего «Вильярреала» 74 миллиона

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу продолжит карьеру в «Бейджин Гуоань». Официально о сделке будет сообщено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что за трансфер 26-летнего игрока сборной ДР Конго китайский клуб заплатит 40 миллионов евро, но, по новой информации, сумма составит 76 миллионов.

Таким образом, данный переход станет самым дорогим в истории среди африканцев.

Зарплата Бакамбу в новой команде составит 18 миллионов в год.

В нынешнем сезоне нападающий провел в Примере 15 матчей, в которых забил девять голов.