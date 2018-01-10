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    Источник: «Бейджин Гуоань» заплатил за трансфер нападающего «Вильярреала» 74 миллиона

    Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу продолжит карьеру в «Бейджин Гуоань». Официально о сделке будет сообщено в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, что за трансфер 26-летнего игрока сборной ДР Конго китайский клуб заплатит 40 миллионов евро, но, по новой информации, сумма составит 76 миллионов.

    Таким образом, данный переход станет самым дорогим в истории среди африканцев.

    Зарплата Бакамбу в новой команде составит 18 миллионов в год.

    В нынешнем сезоне нападающий провел в Примере 15 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: L' Equipe

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    10.01.2018 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 11 января 2018, 01:25

      Ради бабок - понятный ход.
      А вот по спортивной стороне - провалище полное.

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