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    Бакамбу попрощался с «Вильярреалом» и перейдет в китайский клуб за 40 миллионов

    Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу станет футболистом «Бейджин Гуоань». Об этом сообщило издание Marca.

    Согласно источнику, 26-летний конголезец сообщил свое решение одноклубникам и попрощался с ними.

    В воскресенье футболист пройдет медобследование в китайском клубе.

    «Я провел в этом клубе два отличных года. Благодарю всех, особенно – товарищей по команде. Немного грустно уходить в середине сезона, но я ничего не могу с этим поделать», – сказал Бакамбу.

    В текущем сезоне он забил 14 голов в 21-м матче всех соревнований.

    Покупка игрока из «Бурсаспора» в августе 2015 года обошлась «Вильярреалу» в 7,5 миллиона евро. На данный момент портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов. По информации AS, китайский клуб готов заплатить 40.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 16:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 января 2018, 17:09

      Ну а что тут поделать!? Бабло рулит!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Сильвербой 5 января 2018, 18:25

      еще и решение видимо не полностью от него зависит, клуб принудил ведь от китайских предложений не отказываются.

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