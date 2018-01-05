Бакамбу попрощался с «Вильярреалом» и перейдет в китайский клуб за 40 миллионов

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу станет футболистом «Бейджин Гуоань». Об этом сообщило издание Marca.

Согласно источнику, 26-летний конголезец сообщил свое решение одноклубникам и попрощался с ними.

В воскресенье футболист пройдет медобследование в китайском клубе.

«Я провел в этом клубе два отличных года. Благодарю всех, особенно – товарищей по команде. Немного грустно уходить в середине сезона, но я ничего не могу с этим поделать», – сказал Бакамбу.

В текущем сезоне он забил 14 голов в 21-м матче всех соревнований.

Покупка игрока из «Бурсаспора» в августе 2015 года обошлась «Вильярреалу» в 7,5 миллиона евро. На данный момент портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов. По информации AS, китайский клуб готов заплатить 40.