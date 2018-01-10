Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Смолов и Кокорин — не великие футболисты. Они не сравнятся со сборниками моего поколения»

Мостовой: «Смолов и Кокорин — не великие футболисты. Они не сравнятся со сборниками моего поколения»

10 января 2018, 00:16
32

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сайту «Столица С» поделился мнением об игре нападающих сборной России Федора Смолова и Александра Кокорина и Кирилла Панченко.

«Панченко? Стартовые матчи чемпионата Панченко провел неплохо, забивал. Для «Динамо» его отсутствие — действительно потеря. Но я считаю, что Кирилл недотягивает до уровня сборной. Да, футболист неплохой, может использовать представившийся момент, хорошо пробить по воротам… Но в целом Панченко уступает по игровым качествам и Федорову Смолову, и Александру Кокорину.

Хотя они тоже не великие футболисты, точно не могут сравниться со сборниками моего поколения. Например, Игорь Колыванов только в чемпионате Италии забил почти 50 голов, защитники «Милана» не могли его остановить. А сегодняшние футболисты за всю карьеру в чемпионате России сто голов не могут забить. Нападающему 30 лет, позади более десяти сезонов, а в активе всего-то 50 мячей», — сказал Мостовой.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Россия Мостовой Александр
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1515532965
Многим из нынешнего поколения стоит задуматься над словами Александра
Ответить
baden69
1515533045
Прав как никогда. Наши напы только контракты могут требовать хорошие, а на поле павлинами ходят и с двух метров в пустые не попадают.
Ответить
mutabor0992
1515533392
Ну хоть кто то стал правду говорить...Помимо Бубнова.Все Мост,закончилась твоя тв карьера на матче.Тина Вурдалаки такое не прощает.
Ответить
ks75
1515535547
Прав Мостовой! Сборная того поколения была очень сильна! Может только нападение было чуть слабее общего уровня,но даже те нападающие были на голову сильнее нынешних!!! А уж про полузащиту и говорить не стоит! Тогда можно было создать 2-3 равноценные команды,которые бы не затерялись бы на фоне остальных сборных в европе. А сейчас же мы имеем с натягом состав на команду,встречей с которой рады Саудовская Аравия и Египет! Дальше только уровень Шри-Ланки, Сомали и Афганистана
Ответить
ks75
1515553304
Нынешнии игроки останутся в памяти только как люди связанные больше со всякими финансовыми скандалами и поведением вне поля,но никого через 20 лет из них не вспомнят с восхищением за проведенные матчи,вернее почти никого! Нет ныне Цымбаларя, Аленичева ,Титова, Хохлова, Лоськова, Радимова, Семака, Тихонова, Карпина,Семшова,Веретенникова, Кечинова, Яновского,Шалимова,Бесчастных,Юрана,Симутенкова,Никифорова,Варламова,Хлестова ,Ананко,Бушманова,Онопко,Чугайнова,КовтунаЕсипова,Черышева,Кирьякова,Булатова!!!!!! Не имена а сказка просто! Нынешнии и рядом не стояли с ними! Да и собственно говоря те ,кто уже после них был,(кержаков,сычев,измайлов,аршавин,павлюченко) это уже ниже уровень!
Ответить
shinnik
1515566959
Зато они "письма" про главного тренера не пишут..(( как "великие"..
Ответить
VVM1964
1515575286
" Да , были люди в наше время , не то что нынешнее племя ..... "
Ответить
Diesel133
1515577106
Смолов и Кокорин, безусловно, не великие футболисты. Но Мостовой рассуждает так, будто его поколение чего-то добилось со сборной. Так что он чушь сморозил!
Ответить
APchelov
1515579971
Забыл упомянуть, что радости болельщикам ни те великие, ни эти не приносили. Гордиться нечем ни сейчас, ни тогда
Ответить
alex1951
1515602796
Ну вы ,кстати тоже не впечатлили ,играя в сборной ...вспомните ЧМ94 ЧЕ96 ЧМ98 ЧЕ 2000 пусто....ЧМ02 ЧЕ04 ,что хорошего? В клубах можете себя показывать ...эта ваша работа... а в сборной та же фигня!
Ответить
Главные новости
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
8
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+