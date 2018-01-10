Мостовой: «Смолов и Кокорин — не великие футболисты. Они не сравнятся со сборниками моего поколения»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сайту «Столица С» поделился мнением об игре нападающих сборной России Федора Смолова и Александра Кокорина и Кирилла Панченко.

«Панченко? Стартовые матчи чемпионата Панченко провел неплохо, забивал. Для «Динамо» его отсутствие — действительно потеря. Но я считаю, что Кирилл недотягивает до уровня сборной. Да, футболист неплохой, может использовать представившийся момент, хорошо пробить по воротам… Но в целом Панченко уступает по игровым качествам и Федорову Смолову, и Александру Кокорину.

Хотя они тоже не великие футболисты, точно не могут сравниться со сборниками моего поколения. Например, Игорь Колыванов только в чемпионате Италии забил почти 50 голов, защитники «Милана» не могли его остановить. А сегодняшние футболисты за всю карьеру в чемпионате России сто голов не могут забить. Нападающему 30 лет, позади более десяти сезонов, а в активе всего-то 50 мячей», — сказал Мостовой.