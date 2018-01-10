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    Мостовой: «Смолов и Кокорин — не великие футболисты. Они не сравнятся со сборниками моего поколения»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сайту «Столица С» поделился мнением об игре нападающих сборной России Федора Смолова и Александра Кокорина и Кирилла Панченко.

    «Панченко? Стартовые матчи чемпионата Панченко провел неплохо, забивал. Для «Динамо» его отсутствие — действительно потеря. Но я считаю, что Кирилл недотягивает до уровня сборной. Да, футболист неплохой, может использовать представившийся момент, хорошо пробить по воротам… Но в целом Панченко уступает по игровым качествам и Федорову Смолову, и Александру Кокорину.

    Хотя они тоже не великие футболисты, точно не могут сравниться со сборниками моего поколения. Например, Игорь Колыванов только в чемпионате Италии забил почти 50 голов, защитники «Милана» не могли его остановить. А сегодняшние футболисты за всю карьеру в чемпионате России сто голов не могут забить. Нападающему 30 лет, позади более десяти сезонов, а в активе всего-то 50 мячей», — сказал Мостовой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2018 00:16
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 21:02

      полностью согласен с мостовым !

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 января 2018, 19:46

      Ну вы ,кстати тоже не впечатлили ,играя в сборной ...вспомните ЧМ94 ЧЕ96 ЧМ98 ЧЕ 2000 пусто....ЧМ02 ЧЕ04 ,что хорошего?
      В клубах можете себя показывать ...эта ваша работа...
      а в сборной та же фигня!

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 10 января 2018, 19:28

      Может он и прав, но очень уж резок в своих оценках. Претендует на лавры Бубнова?
      А вот если Смолов скажет: Саша, а чего добилось ваше талантливое поколение? А ведь такой потенциал был в 92 году и не вышли из группы, сыграв вничью с Голландией, Германией и проиграв Шотландии. Или вот 94- этот позор с письмом 14. Да, разгромили Камерун в уже ничего не решающем матче. А 96? Группа смерти и снова невыход из группы. Так что Мостовому всё же нужно меньше язвить.

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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 10 января 2018, 18:00

      Саша прав, эти ребятки из пословицы про безрыбье.

      1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 10 января 2018, 16:11

      А чего добилось поколение Мостового? Даже если и учесть что индивидуально они были посильнее нынешних. Но сборная как была Ниочем так и осталась да было несколько классных матчей и что толку? где результаты хотя бы выход из группы на каком нибудь турнире.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 января 2018, 13:26

      Забыл упомянуть, что радости болельщикам ни те великие, ни эти не приносили. Гордиться нечем ни сейчас, ни тогда

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 января 2018, 12:38

      Смолов и Кокорин, безусловно, не великие футболисты. Но Мостовой рассуждает так, будто его поколение чего-то добилось со сборной. Так что он чушь сморозил!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Diesel133 16 января 2018, 21:04

      но те игроки были на голову выше и пытались что то сделать и радовали игрой во многих матчах да и в клубах а сейчас эти кокоши дзюбы всякие получают лямы денег и нихрена не могут ! мостовой все верно сказал.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > dinar7777dinar 17 января 2018, 11:52

      в клубах они, бесспорно играли хорошо. Но куда все это девалось в сборной!?..

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Diesel133 17 января 2018, 12:30

      вспомни только матч 1999 года когда они подарили незабываемую победу на стад де франц ! это стоит дорогого ! нынешней сборной такого не сделать ! пусть не попали на чемп европы 2000 но матч был крут !

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > dinar7777dinar 17 января 2018, 12:46

      ну с этим согласен, нынешняя сборная пока ничего такого не выдала. Товарняк с Испанией вынесем за скобки)

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      Рейтинг: +1351

      15112007 10 января 2018, 12:11

      Мостовой - уж точно не великий футболист.
      Смолов и Кокорин - хорошие футболисты. Возможно, Смолову представится возможность стать великим.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 15112007 16 января 2018, 21:04

      смолов может быть еще да ! но кокорин ))))))) это футболист? )))) не смеши ! мостовой на голову выше играл чем всякие кокоши и так далее !

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 10 января 2018, 12:01

      Говорят, какое общество - такой и футбол. Отчасти, без уточнений так оно и есть. С каждым поколением "умирать" на поле становится всё менее модно; в этом и кроется главная причина "Великого прошлого" и "Безликого будущего".

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 января 2018, 09:49

      Зато они "письма" про главного тренера не пишут..((
      как "великие"..

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