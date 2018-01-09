Титов: «Если Промес хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах полузащитника Квинси Промеса.

– Еще одна тема – возможный переезд Промеса в Англию. Почему он так хорош в России, но нестабилен в еврокубках?

– У нашего штаба не получилось поиграть с ним в еврокубках… Возможно, это психология, отсутствие постоянной практики в таких матчах. И конечно, уровень сопротивления в нашей премьер-лиге и Лиге чемпионов разнится. Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу 26, на высоком уровне осталось выступать лет пять-шесть.

– А замена?

– Та же проблема, что и с Зе. Но ведь нашли же в свое время и самого Зе, и Промеса – молодого, перспективного, но мало кому известного на тот момент. Значит, умеем искать!

Интерес к Промесу проявляет «Эвертон». Игрок оценивается в 22,5 миллиона евро.