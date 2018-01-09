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  • Титов: «Если Промес хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его»

Титов: «Если Промес хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его»

9 января 2018, 23:12
8

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах полузащитника Квинси Промеса.

– Еще одна тема – возможный переезд Промеса в Англию. Почему он так хорош в России, но нестабилен в еврокубках?

– У нашего штаба не получилось поиграть с ним в еврокубках… Возможно, это психология, отсутствие постоянной практики в таких матчах. И конечно, уровень сопротивления в нашей премьер-лиге и Лиге чемпионов разнится. Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу 26, на высоком уровне осталось выступать лет пять-шесть.

– А замена?

– Та же проблема, что и с Зе. Но ведь нашли же в свое время и самого Зе, и Промеса – молодого, перспективного, но мало кому известного на тот момент. Значит, умеем искать!

Интерес к Промесу проявляет «Эвертон». Игрок оценивается в 22,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Промес Квинси
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1515530075
Всех отпустить. Егор Ильич видимо хочет встретиться со Спартаком в ФНЛ.
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кузнецов артем
1515530768
Спартак не Цска, можно даже не продавать, а ждать истечение контракта если конечно он захочет уйти.У Спартака хватает денег.
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Татарин за ЦСКА
1515534321
Ну сам же говорит еще 5-6 лет играть на высоком уровне,пусть года три поиграет за Спартак,а потом можно сплавить за хорошие деньги!!!!
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Диктор
1515555696
Титову Спартак покоя не дает-уже не знает как и подосрать то-сейчас главное это убрать лидера команды.Противно если честно.
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alexivanof197
1515563984
Я думаю,Промес сам должен решить надо уходить ему или нет
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niko5
1515571731
Ильич-дуру гонишь!!С такими прогнозами всю жизнь на подхвате у Аленичева будешь!Думай о чем говоришь-на тебя молодежь равнялась в свое время!!
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anatolich72
1515575739
Скоро в червяченко 2 превратится так и хочет ослабить команду.
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sammi91
1515578163
Ильич крышей тронулся)
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