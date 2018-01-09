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    Титов: «Если Промес хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его»

    Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах полузащитника Квинси Промеса.

    – Еще одна тема – возможный переезд Промеса в Англию. Почему он так хорош в России, но нестабилен в еврокубках?

    – У нашего штаба не получилось поиграть с ним в еврокубках… Возможно, это психология, отсутствие постоянной практики в таких матчах. И конечно, уровень сопротивления в нашей премьер-лиге и Лиге чемпионов разнится. Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу 26, на высоком уровне осталось выступать лет пять-шесть.

    – А замена?

    – Та же проблема, что и с Зе. Но ведь нашли же в свое время и самого Зе, и Промеса – молодого, перспективного, но мало кому известного на тот момент. Значит, умеем искать!

    Интерес к Промесу проявляет «Эвертон». Игрок оценивается в 22,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 23:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70

      sammi91 10 января 2018, 12:56

      Ильич крышей тронулся)

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 12:15

      Скоро в червяченко 2 превратится так и хочет ослабить команду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      niko5 10 января 2018, 11:08

      Ильич-дуру гонишь!!С такими прогнозами всю жизнь на подхвате у Аленичева будешь!Думай о чем говоришь-на тебя молодежь равнялась в свое время!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 10 января 2018, 08:59

      Я думаю,Промес сам должен решить надо уходить ему или нет

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 января 2018, 06:41

      Титову Спартак покоя не дает-уже не знает как и подосрать то-сейчас главное это убрать лидера команды.Противно если честно.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 00:45

      Ну сам же говорит еще 5-6 лет играть на высоком уровне,пусть года три поиграет за Спартак,а потом можно сплавить за хорошие деньги!!!!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 23:46

      Спартак не Цска, можно даже не продавать, а ждать истечение контракта если конечно он захочет уйти.У Спартака хватает денег.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 23:34

      Всех отпустить. Егор Ильич видимо хочет встретиться со Спартаком в ФНЛ.

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