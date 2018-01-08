«Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона

Британский журналист Шейн Бернс рассказал, сколько готов заплатить «Эвертон» за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом.

«Эвертон» оценил его в 20 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона евро), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать», – сообщил Бернс.

В нынешнем сезоне голландец провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Текущий контракт 26-летнего хавбека рассчитан до июня 2021 года.