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«Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона

8 января 2018, 17:30
44

Британский журналист Шейн Бернс рассказал, сколько готов заплатить «Эвертон» за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом.

«Эвертон» оценил его в 20 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона евро), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать», – сообщил Бернс.

В нынешнем сезоне голландец провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Текущий контракт 26-летнего хавбека рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Эвертон Промес Квинси
Комментарии (44)
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drago922
1515422097
не стоит ему в Эвертон идти команда ничего не добивается в чемпионате и еврокубках не играет
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VVM1964
1515422135
" Руки прочь от Промеса "
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Eddyson
1515422396
Оценивать им никто не запрещает, пусть балуются.
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Боцман59rus
1515422590
предел этого английского полудна, оценивать британцев в чемпионшипе, хотя по окончанию сезона продавать однозначно- лучше не заиграет... в спартаке так точно
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Полная Канистра
1515423086
эй вы там вы читать хоть умеете возьмите его контракт и прочтите ещё раз там отступные только 30 лямов если не больше ЗА НЕГО а лучше не заикайтесь он нам самим нужен
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Сильвербой
1515423276
Похоже в Эвертоне пошутили!
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OfaZavr
1515423788
нет так не пойдет мы вас не знаем и вы нас не знаете, мы на Промесе потом больше заработаем когда действительно нужное время придет. ))
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swot1205
1515423905
всмысле????минимум тридцатка
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Tajik-za Zenit
1515425091
Зачем ему на понижении идти
Ответить
серега кашин
1515425289
не за такие деньги не отдадут
Ответить
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