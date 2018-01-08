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    «Эвертон» оценил Промеса в 22,5 миллиона

    Британский журналист Шейн Бернс рассказал, сколько готов заплатить «Эвертон» за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    «Эвертон» следил за Промесом и летом, но в итоге их трансферная кампания обернулась полным провалом. Им не хватает скорости и точности в завершении атак не только на флангах, но и по центру. Так что было бы здорово, если бы они пополнили свой состав таким футболистом.

    «Эвертон» оценил его в 20 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона евро), так как у него мало опыта выступлений в Европе на топ-уровне. Что касается предполагаемой зарплаты, то пока мне нечего сказать», – сообщил Бернс.

    В нынешнем сезоне голландец провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Текущий контракт 26-летнего хавбека рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.01.2018 17:30
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 9 января 2018, 01:00

      Нормальная цена,,,,,

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 января 2018, 00:46

      Мало дают .Надо ждать и победами повышать цену . Потенциал есть молод техничен и не самовлюблён как некоторые наши бла бла звезды.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 января 2018, 00:05

      НУ И КУПЯТ И БУДЕТ КАК МУСА НА ЛАВКЕ СИДЕТЬ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > СОКОЛ САРАТОВ 9 января 2018, 07:32

      пусть купят. а том хоть лавка хоть состав. Нам будет всё равно! только мало предлагают.

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 8 января 2018, 23:41

      Боюсь если его действительно продадут то Спартак уже будет не тот и найти кого то на место Промеса будет думаю тяжеловато!

      1
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      Рейтинг: +11

      Spartak_Ryazan 8 января 2018, 22:21

      Ригони у которого немного игровой практики он как бы никто 40 млн, а Промес лучший игрок Рфпл всего 22,5 млн. Они там что обкурились совсем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Spartak_Ryazan 8 января 2018, 23:51

      Он не лучший игрок РФПЛ

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VVM1964 9 января 2018, 13:45

      Ну если считать в 2017 году полностью,а не последнюю часть года,то да,возможно лучший

      0
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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 8 января 2018, 21:37

      30 минимум, а вообще самим пока пригодится, до лета хоть доиграл бы

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      Рейтинг: +1427

      Freyd 8 января 2018, 21:20

      Так у Промеса в контракте прописаны отступные,если мне не изменяет память больше 22.5 лямов

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 января 2018, 20:56

      Заметил что многие спорят о том, что почему-то Промес оценивается так же как и Зе ,но это же не товар в его привычном понимании. Цена-это уравновешенное соотношение спроса и предложения. Если Промеса все-таки продадут за 22.5 млн, то значит столько он и стоит и что самое важное- в АПЛ он может вообще не заиграть на том уровне , как англичане мечтают...

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 января 2018, 19:46

      интересные цены получаются. Не уж то Зе Луиш равносилен Промесу? Очень сильно сомневаюсь. Зе Луиш больше порит моментов. Тогда либо Промес должен быть дороже, либо Зе Луиш дешевле

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Joko21 8 января 2018, 19:53

      зе Луиш больше для АПЛ подходит, жестко борьбу ведет , Промесу этого не хватает.

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      Рейтинг: +190

      Konb48 > Joko21 8 января 2018, 22:01

      Как по мне, так Зе Луиш по сравнению с Промесом никто. А уж цена...трудно сказать, думаю, и Промес чуть дороже, и Зе Луиш дешевле должны быть

      1
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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 января 2018, 19:13

      Что Зе что Антоха,по одной цене,смешно)))

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