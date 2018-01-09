Игрок в Саудовской Аравии станцевал дэб и может попасть в тюрьму из-за этого

Игрок «Аль-Наджум» отпраздновал гол одноклубника, станцевав дэб. По информации BBC, комментатор несколько раз произносит «Нет, нет, нет» во время этого эпизода. Относится ли это к танцу — неизвестно.

В Саудовской Аравии дэб связывают с употреблением наркотиков, поэтому он запрещен. В августе аравийского певца арестовали за видео с дэбом.

Футболисты часто празднуют забитые мячи таким образом. Например, полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард.