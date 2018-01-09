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  • Игрок в Саудовской Аравии станцевал дэб и может попасть в тюрьму из-за этого

Игрок в Саудовской Аравии станцевал дэб и может попасть в тюрьму из-за этого

9 января 2018, 22:27
8

Игрок «Аль-Наджум» отпраздновал гол одноклубника, станцевав дэб. По информации BBC, комментатор несколько раз произносит «Нет, нет, нет» во время этого эпизода. Относится ли это к танцу — неизвестно.

В Саудовской Аравии дэб связывают с употреблением наркотиков, поэтому он запрещен. В августе аравийского певца арестовали за видео с дэбом.

Футболисты часто празднуют забитые мячи таким образом. Например, полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: BBC
Африка
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1515526518
Во законы какие у них.Жаль,если и правда попадёт в тбрьму
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Обер-КанцлерЪ
1515527067
Dab (Дэб) — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания». Происхождения этого танца из США, этот танец был придуман американскими парнями в 2014, в 2015 французский футболист Поль Погба́ исполнил этот танец после забитого гола. В декабре 2016 года, итальянский певец Фабио Ровацци, исполнил этот танец во время песни "Tutto molto interessante", после этого танец стал популярным в Европе (и в России).
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DOCTOR PENALTY
1515527643
Кокорину за танец в маске панды пришьют глумление над животными.
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DeStar
1515527872
Бредятина боже
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Полная Канистра
1515528092
вальс надо было
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acer2003
1515528760
Дикие люди )))
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BRO_football
1515530075
Отныне самая тупая в мире страна не Россия, а Саудовская Аравия.
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filosof sparty
1515532226
Демократия, ёк макарёк! Но наши «партнёры» этого не заметят))).
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