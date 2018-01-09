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    Игрок в Саудовской Аравии станцевал дэб и может попасть в тюрьму из-за этого

    Игрок «Аль-Наджум» отпраздновал гол одноклубника, станцевав дэб. По информации BBC, комментатор несколько раз произносит «Нет, нет, нет» во время этого эпизода. Относится ли это к танцу — неизвестно.

    В Саудовской Аравии дэб связывают с употреблением наркотиков, поэтому он запрещен. В августе аравийского певца арестовали за видео с дэбом.

    Футболисты часто празднуют забитые мячи таким образом. Например, полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард.

    Источник: BBC

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    09.01.2018 22:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 января 2018, 00:10

      Демократия, ёк макарёк! Но наши «партнёры» этого не заметят))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 23:34

      Отныне самая тупая в мире страна не Россия, а Саудовская Аравия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 января 2018, 23:12

      Дикие люди )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 23:01

      вальс надо было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 22:57

      Бредятина боже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 22:54

      Кокорину за танец в маске панды пришьют глумление над животными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 января 2018, 22:44

      Dab (Дэб) — танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на «жест чихания». Происхождения этого танца из США, этот танец был придуман американскими парнями в 2014, в 2015 французский футболист Поль Погба́ исполнил этот танец после забитого гола. В декабре 2016 года, итальянский певец Фабио Ровацци, исполнил этот танец во время песни "Tutto molto interessante", после этого танец стал популярным в Европе (и в России).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 22:35

      Во законы какие у них.Жаль,если и правда попадёт в тбрьму

      2
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