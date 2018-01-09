Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пато хотел бы вернуться в «Милан»

    Бывший нападающий «Милана» Пато признался, что хотел бы вновь вернуться в итальянскую команду.

    Стоит отметить, что на данный момент 28-летний бразилец выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Милан» — это мой дом. Благодаря этому клубу я стал известен во всем мире. Там я завоевывал трофеи и играл вместе с отличными футболистами. Это мой дом.

    Могу ли я однажды вернуться в «Милан»? Сейчас я играю в Китае, и я счастлив здесь, но кто знает, что может произойти в будущем. Если я получу предложение от «Милана» или другого клуба из Европы, то подумаю», – сказал Пато.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 9 января 2018, 11:56

      Барбара позвала? )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Zorro 20 9 января 2018, 08:25

      Это был настоящий вундеркинд футбола, сегодняшние молодые звезды по сравнению с ним если сравнивать ничто. Вы можете себе представить, в Млане играли Кака, Пирло, Зейдорф, Роналдо, Гатузо,Инзаги, Кафу, Мальдини и Карло Анчелоти когда было нужно подержать мяч чтоб убить время кричал своим звёздам отдайте мяч Пато. Бразильские гулянки,девочки, да и травмы тоже сгубили этого парня.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11