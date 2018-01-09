Пато хотел бы вернуться в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Пато признался, что хотел бы вновь вернуться в итальянскую команду.

Стоит отметить, что на данный момент 28-летний бразилец выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Милан» — это мой дом. Благодаря этому клубу я стал известен во всем мире. Там я завоевывал трофеи и играл вместе с отличными футболистами. Это мой дом.

Могу ли я однажды вернуться в «Милан»? Сейчас я играю в Китае, и я счастлив здесь, но кто знает, что может произойти в будущем. Если я получу предложение от «Милана» или другого клуба из Европы, то подумаю», – сказал Пато.