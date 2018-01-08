Ракитич считает, что «Барселона» переплатила за Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение, что его клуб за покупку уже бывшего хавбека английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо несколько переплатил. За бразильца было отдано больше 100 миллионов евро.

«Мое мнение ничего не значит, но кажется, что цена за южноамериканца слишком высокая. Но таков рынок, это его условия. Мы рады новому партнеру. Коутиньо оказался в лучшем клубе мира», – сказал хорват.

За Ракитича «Барселона» в 2014 году выплатила 18 миллионов евро.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты