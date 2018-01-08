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    Ракитич считает, что «Барселона» переплатила за Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение, что его клуб за покупку уже бывшего хавбека английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо несколько переплатил. За бразильца было отдано больше 100 миллионов евро.

    «Мое мнение ничего не значит, но кажется, что цена за южноамериканца слишком высокая. Но таков рынок, это его условия. Мы рады новому партнеру. Коутиньо оказался в лучшем клубе мира», – сказал хорват.

    За Ракитича «Барселона» в 2014 году выплатила 18 миллионов евро.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: Marca

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    08.01.2018 20:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 января 2018, 10:57

      З - зависть.

      Ванька, не парься, играй, выкладывайся и все будет у тебя ок!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 09:56

      открыто так говорить про нового одноклубника вроде не очень красиво, но это правда полное безумие на трансферном рынке твориться с ценами.

      2
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      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 9 января 2018, 08:41

      что же ты Ваня такое несешь , некрасиво встречает нового одноклубника, да и вообще не стоит ему переживать что коут пришел он все равно не претендует на его позицию

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 9 января 2018, 04:17

      как ни странно я согласен с Ваней, дорого, 50 лямов по мне цена Фили при всем к нему уважении

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 8 января 2018, 23:06

      Это цена за ШОУ для любителей футбола! Лет через 10 - будет смешная сумма!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 января 2018, 22:22

      Это так, цены бешенные, но если Неймар свои 220 отобьёт, тут без вопросов, наверное уже половину отработал, то по поводу Коута у меня сомнения. А Ракитич за 18 млн сейчас звучит как анекдот.

      4
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 8 января 2018, 21:02

      З мяча в 20 играх играя с такими монстрами, да Иван видимо скоро на выход.

      -1
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Zorro 20 9 января 2018, 10:58

      Угу. У Бускетса и Пике - еще меньше, наверное.

      -1
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      Рейтинг: +79

      Zorro 20 > sv1969 9 января 2018, 13:26

      Я знаю на какой позиции играет Ракитич, тем не менее статистика идёт по наклонной по сравнению с прошлыми годами.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 20:55

      Если не обсуждать цифры, то подобные высказывания, непременно, создадут атмосферу напряжённости... Как-то не разумно сказано о новом игроке СВОЕЙ команды...

      9
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > СуперПАВ9 8 января 2018, 21:14

      Читай тогда разумно - купи журнал "Техника молодёжи" и твой ум зайдёт за разум!..

      4
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > insider_retro 8 января 2018, 21:50

      Завидует Вам, видимо, человек, ну что взять с дуралея)
      А по факту, сейчас за всех игроков переплачивают, даже самый средний игрок сейчас будет стоить порядка 30-40 млн, и увы, с этим уже ничего не поделаешь..

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Kulima 8 января 2018, 21:53

      Даа... Порядок цифр шокирует... И думаешь, неужели, работа игрока так может оцениваться... Мир меняется и катится...))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 20:51

      За Ракитича заплатили 18 лямов. А продадут в самое ближайшее время скорее всего чуть дороже. ..

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 января 2018, 20:47

      ой да щас за всех переплачивают епт !! например на трансфермакете цене за кокорина 11 лямов евро но конечно если кто то вдруг НУ ЕСЛИ ВДРУГ захочет купить его то зенит будет орать лямов 30 хотя красная цена за этого дурака и 5 млн жалко ! а коут уже доказал свою дееспособность ! Талантливый игрок !

      9
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      Рейтинг: +64

      bayern06 > dinar7777dinar 8 января 2018, 21:23

      нашел с кем сравнивать)

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