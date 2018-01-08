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Ракитич считает, что «Барселона» переплатила за Коутиньо

8 января 2018, 20:08
18

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение, что его клуб за покупку уже бывшего хавбека английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо несколько переплатил. За бразильца было отдано больше 100 миллионов евро.

«Мое мнение ничего не значит, но кажется, что цена за южноамериканца слишком высокая. Но таков рынок, это его условия. Мы рады новому партнеру. Коутиньо оказался в лучшем клубе мира», – сказал хорват.

За Ракитича «Барселона» в 2014 году выплатила 18 миллионов евро.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Ливерпуль Ракитич Иван Коутиньо Филиппе
Комментарии (18)
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серега кашин
1515431492
сейчас за всех много переплачивают
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dinar7777dinar
1515433640
ой да щас за всех переплачивают епт !! например на трансфермакете цене за кокорина 11 лямов евро но конечно если кто то вдруг НУ ЕСЛИ ВДРУГ захочет купить его то зенит будет орать лямов 30 хотя красная цена за этого дурака и 5 млн жалко ! а коут уже доказал свою дееспособность ! Талантливый игрок !
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insider_retro
1515434140
Если не обсуждать цифры, то подобные высказывания, непременно, создадут атмосферу напряжённости... Как-то не разумно сказано о новом игроке СВОЕЙ команды...
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Zorro 20
1515434527
З мяча в 20 играх играя с такими монстрами, да Иван видимо скоро на выход.
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Cules2013
1515439369
Это так, цены бешенные, но если Неймар свои 220 отобьёт, тут без вопросов, наверное уже половину отработал, то по поводу Коута у меня сомнения. А Ракитич за 18 млн сейчас звучит как анекдот.
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kella
1515441998
Это цена за ШОУ для любителей футбола! Лет через 10 - будет смешная сумма!
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Adekvat07
1515460637
как ни странно я согласен с Ваней, дорого, 50 лямов по мне цена Фили при всем к нему уважении
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Forever Blaugrana
1515476465
что же ты Ваня такое несешь , некрасиво встречает нового одноклубника, да и вообще не стоит ему переживать что коут пришел он все равно не претендует на его позицию
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OfaZavr
1515480976
открыто так говорить про нового одноклубника вроде не очень красиво, но это правда полное безумие на трансферном рынке твориться с ценами.
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Sterh
1515484649
З - зависть. Ванька, не парься, играй, выкладывайся и все будет у тебя ок!
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