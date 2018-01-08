Джано и Тимофеев вернутся в строй в феврале, Тигиев – в марте

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, когда стоит ожидать в строю восстанавливающихся после серьезных травм защитника Георгия Тигиева, а также полузащитников Джано и Артема Тимофеева.

«Как обстоят дела у травмированных Джано, Тигиева и Тимофеева? Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам. В строй Джано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте», – сказал Вартапетов.

Напомним, в последний раз Тигиев выходил на поле 17 сентября в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2), Тимофеев – 9 августа во встрече пятого тура против тульского «Арсенала» (2:0), а Джано – 23 сентября в поединке 11-го тура с «Анжи» (2:2).