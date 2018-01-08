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    Джано и Тимофеев вернутся в строй в феврале, Тигиев – в марте

    Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, когда стоит ожидать в строю восстанавливающихся после серьезных травм защитника Георгия Тигиева, а также полузащитников Джано и Артема Тимофеева.

    «Как обстоят дела у травмированных Джано, Тигиева и Тимофеева? Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам. В строй Джано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте», – сказал Вартапетов.

    Напомним, в последний раз Тигиев выходил на поле 17 сентября в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2), Тимофеев – 9 августа во встрече пятого тура против тульского «Арсенала» (2:0), а Джано – 23 сентября в поединке 11-го тура с «Анжи» (2:2).

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.01.2018 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 января 2018, 18:54

      Получается все травмированные к весне будут в строю. И это здорово! Появится большая вариативность у нашего тренера при планировании состава на игру. Отдельно хочется отметить чрезмерную "хрустальность" Джано. Перманентно регулярно в состоянии травмы. А жаль. Похоже так и останется "подающим надежды".

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      Рейтинг: +7878

      Томик > oyabun 8 января 2018, 18:57

      Он уже "остался".

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