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    Зидан: «Аррисабалага? «Реал» не нуждается в новом вратаре»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что его не интересует голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага.

    Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний вратарь в ближайшее время перейдет в мадридский клуб за 20 миллионов евро.

    «Интерес к Аррисабалаге? Я читал об этом, но я не нуждаюсь в новом вратаре. Возможно «Реалу» потребуется усиление некоторых позиций в июне, это будет обсуждаться. На сегодняшний день я не вижу в этом необходимости, мое уважение к своим футболистам превыше всего.

    Также я уже говорил, что не хочу ухода из команды кого-либо из футболистов. До 31 января к нам может кто-либо перейти, но мне никто не нужен. Несмотря на определенные трудности, я удовлетворен тем составом, который есть в моем распоряжении», – сказал Зидан.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.01.2018 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:10

      Очень корректно и с душой к своим подопечным высказался. Но, конечно, Зидан ждёт Де Хеа.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:53

      Вы полагаете, что проблема Реала в голкипере? Не думаю, что Кейлор Навас слабее Де Хеа! Навас очень крут и не раз доказывал! Мне кажется, что Зидан еще не на столько опытен, чтобы в нужное время перестроить игру! И по играм заметны его простые ошибки. С тем же недавнем Эль Классико, где Зидан допустил непростительную ошибку, приклеил к Месси того же Ковачича! Все знают, что Месси нельзя удержать, и об этом не даст соврать Моуриньо и не только! Исходя из этого вывод очевиден! Зидану нужно просто время!

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 6 января 2018, 18:08

      Зидан ни в ком не нуждается. И плевать, что "Реал" агонизирует, ведь главное, чтобы никто не волновался за своё место в основе.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 января 2018, 17:58

      Зидан красавчик, не кричит, как некоторые из РФПЛ, что не хватает звезд и дорогих трансферов! Он мне кажется просто хочет набраться опыта с любым составом, но это вряд ли это оценят руководство, потому что Королевский клуб обязан всегда побеждать, и не иначе! Поэтому Зидан в какой то степени ходит по ниточке, которая легко порвется, если Реал в этом сезоне провалит чемпионат или не выиграет Лигу Чемпионов! А если это и сбудется, ему вдогоняк обязательно припомнят еще и последние Эль Классико!

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