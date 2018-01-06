Зидан: «Аррисабалага? «Реал» не нуждается в новом вратаре»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что его не интересует голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага.

Ранее в СМИ появилась информация, что 23-летний вратарь в ближайшее время перейдет в мадридский клуб за 20 миллионов евро.

«Интерес к Аррисабалаге? Я читал об этом, но я не нуждаюсь в новом вратаре. Возможно «Реалу» потребуется усиление некоторых позиций в июне, это будет обсуждаться. На сегодняшний день я не вижу в этом необходимости, мое уважение к своим футболистам превыше всего.

Также я уже говорил, что не хочу ухода из команды кого-либо из футболистов. До 31 января к нам может кто-либо перейти, но мне никто не нужен. Несмотря на определенные трудности, я удовлетворен тем составом, который есть в моем распоряжении», – сказал Зидан.