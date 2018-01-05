Аллегри: «Дибала не может играть центрфорварда в топ-клубе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об амплуа Пауло Дибалы.

«Он хорошо сыграл против «Торино» (2:0 в матче Кубка – прим. «Бомбардира»). В топ-клубе он не может играть на позиции центрфорварда, ведь расстояние до ворот обычно очень малое.

Посмотрите на его лучшие голы за «Юве» – он обычно забивает из глубины», – сказал итальянец.

В текущем сезоне Дибала забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Аргентинец занимает третье место в списке бомбардиров Серии А с показателем 14 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 85 миллионов евро.