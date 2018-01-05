Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аллегри: «Дибала не может играть центрфорварда в топ-клубе»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об амплуа Пауло Дибалы.

    «Он хорошо сыграл против «Торино» (2:0 в матче Кубка – прим. «Бомбардира»). В топ-клубе он не может играть на позиции центрфорварда, ведь расстояние до ворот обычно очень малое.

    Посмотрите на его лучшие голы за «Юве» – он обычно забивает из глубины», – сказал итальянец.

    В текущем сезоне Дибала забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи в 24-х матчах всех соревнований. Аргентинец занимает третье место в списке бомбардиров Серии А с показателем 14 мячей.

    Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 85 миллионов евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 6 января 2018, 01:02

      С хера он должен играть центрфорварда? ЦФ это ибрагимович, клозе, льоренте и т.д. ну игуаин, но никак не дибала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:12

      Дибала переоцененный,как Балатолли,Фалькао,Роналду,Дзюба

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:35

      Дзюба вообще не футболист!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:49

      Криштьяну переоценён? Ты е***ся?!?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 21:07

      Долго думал чтобы такую ересь брякнуть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 января 2018, 18:32

      главно чтоб забивал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 января 2018, 18:31

      Ибрагим тоже любит забивать из глубины однако ж центрфорвард...правда у него габариты другие...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11