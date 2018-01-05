Виллаш-Боаш: «Время показывает, что модель специфического «Челси» жизнеспособна»

Известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш с удивлением вспоминает работу в «Челси» главным тренером. Напомним, что он возглавлял английский клуб в сезоне-2011/12.

«В «Челси» я получил свой самый большой опыт в тренерской карьере. Каждый день, на каждой тренировке происходило что-то новое. Отсутствие поддержки со стороны руководства меня очень поразило, но с этим я ничего не мог поделать.

В тот период я пригласил в команду Рауля Мейрелеша и Ромеу после того, как мне отказали в других трансферах. Через год «Челси» потратил на новичков 100 миллионов фунтов, еще через год – 110 миллионов. Это был уже совершенно другой подход к делу.

Вижу, что «Челси» со своим специфическим подходом продолжает добиваться успехов. Время показывает, что такая модель жизнеспособна», – сказал Виллаш-Боаш.

Напомним, в декабре прошлого года португалец покинул китайский клуб «Шанхай СИПГ».