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    Виллаш-Боаш: «Время показывает, что модель специфического «Челси» жизнеспособна»

    Известный португальский специалист Андре Виллаш-Боаш с удивлением вспоминает работу в «Челси» главным тренером. Напомним, что он возглавлял английский клуб в сезоне-2011/12.

    «В «Челси» я получил свой самый большой опыт в тренерской карьере. Каждый день, на каждой тренировке происходило что-то новое. Отсутствие поддержки со стороны руководства меня очень поразило, но с этим я ничего не мог поделать.

    В тот период я пригласил в команду Рауля Мейрелеша и Ромеу после того, как мне отказали в других трансферах. Через год «Челси» потратил на новичков 100 миллионов фунтов, еще через год – 110 миллионов. Это был уже совершенно другой подход к делу.

    Вижу, что «Челси» со своим специфическим подходом продолжает добиваться успехов. Время показывает, что такая модель жизнеспособна», – сказал Виллаш-Боаш.

    Напомним, в декабре прошлого года португалец покинул китайский клуб «Шанхай СИПГ».

    Источник: The Times

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    05.01.2018 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 января 2018, 13:32

      После Челси по вниз по лигам прошелся Вилаш Бомж.

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